Petrolio USA: scarseggiano i finanziamenti, prezzi in risalita. Però se investite…

La maggior parte delle aziende petrolifere e del gas statunitensi prevede di aumentare le proprie spese in conto capitale il prossimo anno, come ampiamente previsto dagli analisti negli ultimi mesi. Tuttavia, il capitale disponibile per il settore è in costante diminuzione poiché le banche continuano a evitare il settore a causa delle pressioni “Green” , ESG, e poiché l’amministrazione Biden, con la sua agenda verde e le politiche anti-petrolifere, sta scoraggiando gli investimenti nel settore del petrolio derivante dallo scisto.

Questi sono stati alcuni dei commenti e delle opinioni espressi nel Dallas Fed Energy Survey per il quarto trimestre pubblicato questa settimana, che ha mostrato la frustrazione dell’industria petrolifera e del gas per la limitata disponibilità di finanziamenti da parte delle banche e con l’incertezza che le politiche ecologiche dell’amministrazione statunitense pongono per il futuro della produzione americana di petrolio e gas.

La bassa disponibilità di capitale alla fine porterà a prezzi più alti del petrolio e del gas, hanno affermato i dirigenti statunitensi rispondendo al sondaggio della FED.

L’accesso all’espansione del credito sui prestiti con riserva è già stato segnalato come uno dei maggiori ostacoli al settore, insieme alla limitata offerta di manodopera qualificata, da un dirigente nel precedente sondaggio per il terzo trimestre.

Nel quarto trimestre, i dirigenti dello scisto non hanno risparmiato critiche alle politiche dell’amministrazione Biden nei confronti del settore. Ciò segue mesi di funzionari statunitensi che implorano l’OPEC+ per una maggiore produzione di petrolio invece di rivolgersi alle proprie società nazionali, che, data la certezza sulle politiche future, avrebbero potuto essere più disposte a investire nella perforazione di ulteriori pozzi e nell’aumento della produzione, contribuendo a domare il prezzo del petrolio rally. I problemi, come sappiamo, sono politici: laasinistra Dem metterebbe Biden in croce se abbandonasse il dogma dell’ESG, cioè del Green.

Questa supplica di Biden a OPEC+ da un lato non ha portato a nessun aumento nella produzione, ma ha offeso i produttori nazionali, e, effettivamente, è incomprensibile ai più, che non vivono la politica di Washington, capire come sia possibile chiedere all’estero una materia prima che può essere prodotta in casa.

Bisogna dire che l’economia americana è più dipendente dal finanziamento diretto del mercato, rispetto a quello proveniente dal sistema bancario che è diventato ancora più scarso a causa delle pressioni delle lobby ambientaliste.

I risultati sono prevedibili, in senso generale.“Il capitale vincolato porterà a prezzi delle materie prime significativamente più alti. E non è colpa dell’amministrazione: questa è una carica di Wall Street e ambientale, sociale e governativa”, ha detto un dirigente nei commenti che accompagnano il sondaggio per il quarto trimestre.

“Nonostante siamo uno dei fondi energetici più performanti in America, gli investitori stanno tagliando i nostri finanziamenti dell’80%. Riteniamo che questa sia un’arma a doppio taglio: se sta accadendo a noi, probabilmente sta accadendo a tutti”, ha aggiunto il dirigente.

“La pressione politica che costringe il capitale disponibile ad allontanarsi dall’industria energetica è un problema per tutti”, ha osservato un altro dirigente di una società di esplorazione e produzione (E&P).

“Le banche considerano i prestiti al settore energetico come un “rischio politico”, ha aggiunto l’esecutivo.

In questo momento i dirigenti dello shale scoprono inoltre che la tendenza ESG, la spinta all’agenda verde e le politiche anti-petrolio dell’amministrazione sono fattori chiave per una maggiore incertezza nelle loro attività e nei piani per le spese in conto capitale per il 2022 e oltre.

A causa delle incertezze sulla disponibilità di capitale e sulle politiche interne, alcuni dirigenti affermano di non poter fornire aspettative dettagliate sugli investimenti di capitale nel 2022. Questo potrebbe portare a un’incertezza sull’offerta e quindi sul prezzo al dettaglio dei carburanti negli USA. Una vera e propria iattura, in vista delle elezioni parziali parlamentari.

Invece ora spendiamo una parola dal punto di vista dell’utile personale: se vi è domanda di capitale e offerta limitata è ovvio che il risultato sia un aumento nei rendimenti. Chi vi entrerà potrebbe realizzare dei buoni utili, migliori di chi segue le indicazioni dei banchieri…

“



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐