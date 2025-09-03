Petrobras: la domanda asiatica protegge il colosso brasiliano dai dazi di Trump

La forte domanda di petrolio greggio da parte dei paesi asiatici, in particolare della Cina, ha protetto la brasiliana Petrobras dalle conseguenze più gravi della guerra dei dazi, ha dichiarato l’ amministratore delegato Magda Chambriard in un’intervista a Bloomberg.

“C’è molta domanda in Asia per i nostri prodotti”, ha dichiarato Chambriard alla testata giornalistica durante un evento di settore a San Paolo, aggiungendo che la Cina è il principale acquirente del suo greggio. Secondo Bloomberg, il Paese ha rappresentato il 52% delle esportazioni petrolifere di Petrobras nel secondo trimestre dell’anno.

L’Europa è stata il secondo mercato più importante per la grande azienda statale brasiliana nel trimestre, assorbendo il 19% delle esportazioni petrolifere totali. Seguono gli altri Paesi asiatici, che rappresentano il 12% del totale del secondo trimestre. Gli Stati Uniti hanno assorbito l’8% delle esportazioni petrolifere di Petrobras, mentre l’America Latina ha rappresentato il 6%.

Il mese scorso l’amministrazione Trump ha imposto dazi del 50% sul Brasile, alimentando le aspettative che i flussi petroliferi dal maggiore produttore sudamericano vengano reindirizzati verso l’Asia. Chambriard di Petrobras lo ha appena confermato.

Gli Stati Uniti erano il terzo acquirente di petrolio del Brasile, importando circa 189.000 barili al giorno nel primo trimestre dell’anno, pari all’11% delle esportazioni totali di petrolio del Brasile, secondo i dati delle società di monitoraggio delle navi Vortexa e Kpler. La Cina e l’Europa erano le principali destinazioni, importando rispettivamente 654.000 bpd e 446.000 bpd.

Nel secondo trimestre, anche prima dell’aumento dei dazi, gli Stati Uniti erano scivolati al quarto posto tra i maggiori importatori di greggio brasiliano. I dazi sono stati una scelta del presidente Trump per penalizzare il governo brasiliano per la persecuzione dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Allo stesso modo, Trump ha imposto dazi del 50% sulle importazioni indiane per punire il Paese per l’acquisto di greggio russo. La loro base è puramente politica, perché

Attualmente, gli Stati Uniti non sono un acquirente così importante di greggio brasiliano, il che rafforza ulteriormente la resilienza di Petrobras alle politiche commerciali di Washington, come ha suggerito l’amministratore delegato della società nella sua intervista a Bloomberg. Però Petrobras non è la sola società che esporta negli USA: il caffé rischia di pagare il conto di questo scontro e , anche qui, i flussi si stanno dirigendo altrove.