Perchè l’Unione Europea, con queste teste, non può che saltare

L’Unione Europea, con queste teste, con questa classe dirigente basata sul PPE, non può che saltare. Ormai è un TIR lanciato in autostrada ad una velocità neanche elevata, ma carico di lingotti di piombo e senza freni.

Il primo ministro Austriaco Kurz, PPE, (il partito della Merkel e di Tajani, tanto per essere chiari) ha chiesto una riforma del trattato di Lisbona, cosa che vogliono un po’ tutti, ma come la desiderano i “Centristi” o autoproclamati tali:

un regime punitivo per i paesi in debito;

un regime punitivo per i paesi che non registrano gli immigrati;

conseguenze per la violazione delle norme del trattato.

Quindi chi ha un debito, secondo la più pura visione ordoliberista, ha un peccato, alla faccia di tutti i concetti di politica keynesiana che hanno guidato la crescita dei paesi per decenni. Il debito è male, è peccato, nella più pura visione protestante, roba da riforma, molto peggio del medioevo che, a confronto, appare un’epoca di libertà. Per l’Austria, che è al centro dell’Europa è facile chiedere che gli altri paesi provvedano alla registrazione, perchè non possono sicuramente teletrasportarsi la. La visione di Kurz ee del PPE è quella di un’Europa di regole dure, spietate, spesso insensate, che non danno nessun giovamento. Alla fine perchè deve esistere un’Unione del genere?

Infatti oggi qualcuno lo ha detto chiaramente, ed è l’economista Jean Paul Fitoussi che risponde, in un italiano un po’ stentato ad Agorà Rai: I temi europei della repressione e della punizione sono già stati eviscerati. Se l’Unione è solo “Sorvegliare e Punire” e non è in grado di garantire il benessere dei cittadini, di tutti i cittadini, allora non si trasformerà mai in qualcosa di diverso. Se l’Europa è un Carcere, allora meglio che muoia. Vi invito ad ascoltarlo.

"Ho l'impressione di vedere ogni giorno lo stesso film, tutti gli argomenti sull'Europa sono stati detti"

Jean-Paul #Fitoussi ora ad #agorarai pic.twitter.com/bc7PRYZG4g — Agorà (@agorarai) May 6, 2019



