Perché il CEO della GM sta vendendo buona parte delle sue azioni?

Un portavoce della General Motors ha confermato al Detroit Free Press che l’amministratore delegato Mary Barra ha venduto il mese scorso 994.863 azioni, per un valore di circa 35,4 milioni di dollari. La vendita ha rappresentato il 40% della partecipazione personale di Barra nella storica casa automobilistica in difficoltà, che sta affrontando un rallentamento delle vendite di veicoli elettrici.

La vendita della Barra, una delle più grandi mai realizzate, ha incluso azioni legate a premi di rendimento risalenti al 2011, oltre alla liquidazione del suo trust di pianificazione patrimoniale. Va notato che queste vendite sono avvenute nell’ambito del suo piano 10B5-1.

Ecco la ripartizione ( come mostrata nel modulo 4 ) della vendita:

Vendita di 297.000 azioni ad un prezzo medio di 58,24 dollari, per un totale di circa 17,3 milioni di dollari.

Vendita di 235.000 opzioni monetarie ad un prezzo di esercizio di 39 dollari, per un totale di circa 4,5 milioni di dollari.

ad un prezzo di esercizio di 39 dollari, per un totale di circa 4,5 milioni di dollari. Vendita di 375.024 opzioni in denaro con un prezzo di esercizio di 35,49 dollari, per un totale di circa 8,5 milioni di dollari.

Vendita di 87.839 azioni dal trust di rendita al prezzo di 58,13 dollari, per un totale di circa 5,1 milioni di dollari.

Il Detroit Free Press ha citato l’analista di Wedbush Securities Dan Ives, secondo cui la vendita delle azioni da parte di Barra non dovrebbe essere considerata allarmante.

“Non siamo preoccupati per questo, si tratta di azioni che hanno raggiunto determinati livelli”, ha affermato Ives, aggiungendo: “Barra rimane una figura chiave per il successo di GM e non riteniamo che questo possa influire in modo significativo”.

Questa però è la voce ufficiale, ma cosa significa questa vendita? Che segname mand dall’azienda?

I dati di Bloomberg mostrano che la vendita delle azioni da parte di Barra è iniziata nell’estate del 2024 e da allora è continuata, riducendo la sua posizione totale ai livelli del 2018. Barra è diventata amministratore delegato nel gennaio 2014.

La vendita avviene dopo che il Detroit Free Press ha annunciato nei giorni scorsi che lo stabilimento GM di Spring Hill nel Tennessee subirà diverse settimane di fermo. Lo stabilimento produce il SUV Cadillac Lyriq e la Vistiq.

Inoltre, lo stabilimento GM di Fairfax a Kansas City, Kansas, e la linea dello stabilimento CAMI di Ingersoll, Ontario, stanno modificando i piani di produzione.

“General Motors sta apportando adeguamenti strategici alla produzione in linea con la prevista rallentamento della crescita del settore dei veicoli elettrici e della domanda dei clienti, sfruttando la nostra flessibile presenza nella produzione di veicoli con motore a combustione interna e veicoli elettrici”, ha dichiarato la scorsa settimana il portavoce di GM Kevin Kelly al Detroit Free Press.

Andiamo più in profondità: i valori dei titoli General Motors erano ai massimi, al livello del 2022.

Appare evidente che, di fronte alle quotazioni molto elevate dei titoli General Motors, laBarra si trova davanti a difficltà nelle vendite con chiusure degli impianti, e probabilmente ritiene che i picchi attuali non possano essere mantenuti e si vada verso un ciclo negativo.