(Parte Seconda) Perché e chi sono i vari “SOROS Martello” che attaccano la Lega, i 5S, Savona, Rinaldi e tutti i “dissidenti”?… (di Vincenzo Bellisario).

Come ho scritto nella “Parte Prima” (non mi stancherò MAI di dirlo, lo ripeterò all’infinito…), coloro che attaccano i “dissidenti”, ossia, tutti coloro che hanno veramente “resistito” in tutti questi anni e che ancora oggi “resistono”, sono parte di quella categoria che Marcello Veneziani definisce “politically correct”, quelli del “politicamente corretto”… la Sinistra mondiale, i ricchi e i figli dei ricchi… quelli della “caviale e champagne”… coloro che hanno una visione del Mondo e delle cose, solo ed esclusivamente teorica, e non pratica… coloro che parlano solo ed esclusivamente per sentito dire; ossia, l’Esercito che il Potere – i MASSONI “deviati” – ha utilizzato ed utilizza, quotidianamente, per far sì che il loro dominio quasi assoluto, non venga scalfito… sia eterno.

Come anticipai nel finale del pezzo, io li definisco anche “Bolscefogna” (sono coloro che hanno portato la “discussione” generica ad un livello talmente basso, che, appunto, possiamo tranquillamente definirlo “livello FOGNA”…).

Sono principalmente coloro che considerano criminali chi semplicemente non la “pensa” come loro. Sono coloro che si affidano per nascita al “Bolscefognismo”: ossia, al nulla totale, alle non argomentazioni posizionate ad un livello inferiore di quello terreno, un livello molto più basso di quello “spazzatura”… il livello “FOGNA”!

Prima di entrare nel merito di questo giornalisticamente volutamente “non perfetto”, sicuramente, non destinato a tutti coloro che l’attore e regista americano Clint Eastwood (persona che assolutamente non rientra nella categoria “imbecilli”…) definisce “pussy-generation” o anche “kiss-ass”, ossia: «La generazione di fighette che ha paura di dire le cose vere e ci sommerge di politicamente corretto. La generazione delle timorose fighette: questo non si può dire, questo non si può fare, tutto è proibito. Altrimenti piovono accuse di razzismo»; prima di entrare nel merito di questo giornalisticamente volutamente “non perfetto”, finalizzato a cercare di “indirizzare” (sia sul piano comunicativo, sia in termini di “amici” assieme al quale condividere idee, progetti, principi, finalità e percorsi…) ed alla “spiegazione” di quella che considero senza se e senza ma la categoria/ideologia più ignobile ed indirettamente criminale della storia dell’umanità, mi preme mettere tutti in “guardia”: stanno per avvicinarsi le elezioni europee (ed anche le elezioni regionali, come se non bastasse), occhio ai “Bolscefogna”… sono gli stessi che agiscono da anni… gli stessi che, attraverso “avvertimenti mafiosi”, cercarono di scongiurare la “Brexit”, la vittoria di Trump, la bocciatura del Referendum di tale Boschi, che vorrebbero mettere FINE all’esperienza dell’attuale Governo giallo-verde e quant’altro NON fa bene alle loro tasche.

Di fronte alle “fognate quotidiane” che avvengono per mano e soprattutto per bocca di questi esseri spregevoli e dannosissimi, in Italia e nel Mondo, non posso più restare in silenzio.

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito del Potere”), sono principalmente coloro che considerano criminali esclusivamente chi semplicemente non la “pensa” come loro (loro non pensano, l’ho danno via per nascita – il voto o altro… – e per nascita si affidano al “Bolscefognismo”: ossia al nulla totale, alle non argomentazioni posizionate ad un livello inferiore di quello terreno, un livello molto più basso di quello “spazzatura”… il livello “fogna”!).

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, nella quasi totalità dei casi, sono il derivato del Bolscevichi. Il Bolscevismo, prima del “Bolscefognismo”, come quasi tutti sanno, è stata l’ideologia più criminale della storia dell’umanità. Successivamente, dopo il Bolscevismo, è nato il “Bolscefognismo”, quindi, loro: i “Bolscefogna”…

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, ti dicono che «se tu voti per “X” o “Y”, io non ti saluto più». Loro, invece, votano per “C” (che semplicemente sta per criminali) e tu devi salutarli. Difatti, un vero Democratico, un non criminale, mai toglierebbe il saluto ad un “Bolscefogna”, esclusivamente perché lui vota per i criminali ed assume nella vita atteggiamenti criminali (dire ad una persona «non ti saluto, perché hai votato per “X” o “Y”» è un atteggiamento criminale: non è semplicemente ignoranza becera; non è semplicemente la massima espressione della bassezza umana; non è semplicemente ignobiltà, bassifondi…; significa essere criminali, nell’intimo: e solo dei veri e propri criminali possono assumere tali posizioni).

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, se tu compi una determinata azione, oppure hai in mente una determinata idea, è tutto errato a prescindere, perché sono tue azioni ed idee. Se però, un giorno (come quasi sempre accade ed è accaduto in passato), sono loro a compiere la stessa ed identica azione/sono loro ad avere la tua stessa ed identica idea che fine al giorno prima era errata, questa diventa incredibilmente ed improvvisamente “cosa buona e giusta”. Inoltre, per i “Bolscefogna”, se non sei un militante della causa “Bolscefognismo” (la causa del nulla), allora, questo, significa che tu sei per forza di cose un militante dei Partiti “X” o “Y”, quindi: un nemico da abbattere senza se e senza ma; un nemico da combattere, discriminare, disprezzare ed odiare a prescindere: sempre e per sempre…

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, manifestano solo ed esclusivamente contro “X” o “Y”, se questi sono al Governo. Se però al Governo ci sono i “C” (i criminali, i loro amici: quelli che suggeriscono loro cosa dire e cosa fare… sempre!), allora, questa è “cosa buona e giusta”, quindi, non manifestano.

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, se i Partiti “X” o “Y” propongono un Referendum contro una legge dei Partiti “C”, naturalmente, votano contro il volere dei Partiti “X” o “Y”. Se sono invece i Partiti “C” a proporre un Referendum contro una legge dei Partiti “X” o “Y”, allora, questa, è “cosa buona e giusta”, quindi: votano a favore del volere dei Partiti “C”… Ovviamente, se i cittadini danno ragione ai Partiti “X” o “Y”, bocciando la legge dei Partiti “C” (vedi la “Brexit”, evento dove i “Bolscefogna” hanno dato il meglio del peggio di sé…), questi cittadini sono degli inutili, ignobili, ignoranti, servi, mafiosi, criminali, populisti, pagati. Se invece i cittadini premiano la legge dei Partiti “C”, quindi, bocciano i Partiti “X” o “Y”, allora questa è “cosa buona e giusta” e gli inutili, ignobili, ignoranti, servi, mafiosi, criminali, populisti, pagati, improvvisamente, diventano persone “pulite”, utilissime, oneste, libere, indipendenti, acculturate ed intelligenti; che hanno compreso e non sono al servizio di nessuno strano potere.

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, se un giudice emette una sentenza di condanna nei confronti di esponenti dei Partiti “X” o “Y”, allora, questa è “cosa buona e giusta” e, soprattutto, ti dicono anche che «Le sentenze vanno sempre e comunque rispettate…» – quando condannano i loro “nemici politici”. Se invece un giudice emette una sentenza di condanna nei confronti di esponenti dei Partiti “C”, allora, ti dicono che questo è «un gesto criminale e di parte», quindi: non rispettano la sentenza (ne tantomeno il giudice che l’ha emessa) e si pronunceranno in eterno contro quel determinato giudice, fino alla morte… per poi esultare e festeggiare a morte avvenuta di quel singolo giudice!

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, se un giudice indaga un esponente dei Partiti “X” o “Y”, allora questa è “cosa buona e giusta”. Se invece un giudice indaga un esponente dei Partiti “C”, ti dicono che «quel giudice è un criminale!»

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, se un politico o un esponente dei Partiti “X” o “Y” subisce un attentato, viene ammazzato o muore di morte naturale, esultano e festeggiano. Se invece subisce un attentato, viene ammazzato o muore di morte naturale un esponente dei Partiti “C”, allora, “piangono” e si mettono in lutto.

I “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei Potere”), per intenderci, sono tutti coloro che, per esempio, se un qualsiasi politico donna è un esponente dei Partiti “X” o “Y”, questo politico donna è una inutile, squallida, ignorante, depravata, squilibrata, decerebrata, poco di buona, venduta e di facilissimi costumi che si è concessa e si concede sessualmente a tutti le persone più alte in grado di lei. Naturalmente, se ricopre la carica di Parlamentare e/o Ministro, ancor peggio: perché ciò è dovuto esclusivamente ai demeriti di cui sopra. Se invece il politico donna in questione è un esponente dei Partiti “C”, ti dicono che questo politico è una persona straordinaria, utilissima, non squallida, non ignorante, non depravata, non squilibrata, non decerebrata, di ottime vedute, non venduta e di costumi “castissimi”; che non si è mai concessa, non si concede e mai si concederà sessualmente a tutti le persone più alte in grado di lei. Naturalmente, se ricopre la poltrona di Parlamentare e/o Ministro, ancor meglio: ciò è dovuto esclusivamente ai suoi meriti personali ed è segno del suo essere persona onesta, leale, trasparente, pulita, “casta” ed altro… a differenza dei politici donna che fanno parte dei Partiti “X” o “Y”!

Dimenticavo: chi si permette anche solo minimamente di dissentire nei confronti di un politico donna dei Partiti “C”, è un razzista, fascista, maschilista, nazista, sessista, totalitarista, squadrista, misogino, retrogrado e quant’altro… che sfrutta, usa, utilizza, criminalizza, mercifica la donna, il corpo della donna, le capacità della donna, l’indipendenza della donna, le libertà della donna, l’intelligenza della donna e tutto quello che ascoltate/leggete in TV e sui media che “contano” quotidianamente e ripetutamente. Se invece il politico donna in questione è un esponente dei Partiti “X” o “Y”, allora, tutti possono dire tutto, quindi: il razzista, fascista, maschilista, nazista, sessista, totalitarista, squadrista, misogino, retrogrado che sfrutta, usa, utilizza, criminalizza, mercifica la donna, il corpo della donna e quant’altro, naturalmente, non valgono più.

Ancora: meglio non definire un politico donna dei Partiti “C”, “il politico”, ma, “la politica”; meglio non definire un Ministro donna dei Partiti “C”, “il Ministro”, ma, “la Ministra”; meglio non definire un Presidente donna dei Partiti “C”, “il Presidente”, ma, “la Presidenta”: non si sa mai… il razzista, fascista, maschilista, nazista, sessista, totalitarista, squadrista, misogino, retrogrado che sfrutta, usa, utilizza, criminalizza, mercifica la donna, il corpo della donna, il cervello della donna e quant’altro, è sempre “nascosto” dietro l’angolo e pronto per essere utilizzato (CONTINUA).