(Parte Prima) Perché e chi sono i vari “SOROS e Martello” che attaccano la Lega, i 5S, Savona, Rinaldi e tutti i “dissidenti”?…(di Vincenzo Bellisario)

Senza farla troppo complicata, il sottoscritto inserisce “i vari”, all’interno di una precisa categoria: l’Esercito dei “globali”… l’Esercito al servizio dei MASSONI “deviati”, in sostanza…

Marcello Veneziani li definisce “politically correct”, quelli del “politicamente corretto”… la Sinistra mondiale, i ricchi e i figli dei ricchi… quelli della “caviale e champagne”… coloro che hanno una visione del Mondo e delle cose, solo ed esclusivamente teorica, e non pratica… coloro che parlano solo ed esclusivamente per sentito dire, per intenderci meglio; ossia, l’Esercito che l’attuale Potere – i MASSONI “deviati” – ha utilizzato ed utilizza, quotidianamente, per far sì che il loro dominio quasi assoluto, non venga scalfito… sia eterno.

Clint Eastwood li definisce “pussy-generation” o anche “kiss-ass”: «La generazione di fighette che ha paura di dire le cose vere e ci sommerge di politicamente corretto. La generazione delle timorose fighette: questo non si può dire, questo non si può fare, tutto è proibito. Altrimenti, piovono accuse di razzismo.»

Nassim Nicholas Taleb, filosofo, saggista e matematico libanese, li definisce “IYI”: Intellectual Yet Idiot, intellettuali idioti. Scrive: «Quello che stiamo vedendo in tutto il Mondo, dall’India alla Gran Bretagna, fino agli Stati Uniti, è una ribellione contro i più smidollati “impiegati della politica”, e contro i loro giornalisti di complemento. Contro, cioè, quella classe di esperti semi-intellettuali usciti da Oxford, Cambridge, “o da qualche altro istituto formatta-cervelli”, per spiegarci cosa fare, cosa mangiare, come parlare, come pensare e per chi votare.

La gente ha tutto il Diritto di fare affidamento più sul proprio istinto ancestrale (e di dar retta ai consigli della nonna) piuttosto che stare a sentire le parole di questi sicari della politica. Sono “accademici della burocrazia”, che vogliono gestire le nostre vite, ma confondono la scienza con lo scientismo. Sono un prodotto della nostra modernità, che ha cominciato a correre troppo, dalla metà del XX secolo, per arrivare al suo apice ai giorni nostri, quando una larga schiera di persone, che non hanno nessuna idea di come funziona il gioco, stanno invadendo molti campi della nostra vita. A dominare è lui, l’IYI: Intellectual Yet Idiot, l’intellettuale idiota.»

Francesco Latiano, li definisce semicolti o euro-integralisti. Scrive: «In Italia, parlare apertamente dell’Unione Europea e dei suoi più che evidenti difetti, è sempre stato molto difficile. Infatti, con un’opinione pubblica cloroformizzata da talk show accattoni, opinionisti asserviti e una lenta ma inesorabile propaganda europeista di contorno, i semicolti, sono quasi riusciti a far passare l’idea che l’UE sia un qualcosa di irrinunciabile, l’argine che separa il Mondo civile da quello selvaggio e sostanzialmente indiscutibile anche a livello concettuale.

Tutto ciò ha favorito la nascita di un nuovo tipo umano, “l’Euro-integralista”, che, sostanzialmente, difende l’Unione Europea quasi come se fosse un dogma, indicando come eretici tutti coloro che stanno al di fuori del recinto da lui prestabilito.»

A proposito della “Brexit”, scrissero (cito i commenti più moderati dei pro “Remain”… nessun Editore lascerebbe passare la violenza impressionante di questi soggetti – posto commenti da entrambe le vedute): «“Brexit” mi è servito anche a capire che in giro c’è tanta gente che reputa il Popolo incapace di intendere e votare»; «Monti, Saviano, e molti altri, sottolineano che il Popolo non necessariamente fa le scelte giuste. Ciò accade solo raramente, e, precisamente, quando queste scelte coincidono con le loro»; «L’Inghilterra e Londra, sono passate, secondo la stampa occidentale, in 48 ore, da simbolo di integrazione, libertà, multiculturalismo e quant’altro, a Covo di fascisti, nazisti, razzisti, vecchi, bifolchi»; «L’odio per l’esito di un Referendum Democratico, che da due giorni gli europeisti stanno vomitando in ogni mezzo di comunicazione e sui social, guidati dai vari Mario Monti, Saviano, Severgnini e compagnia, fa paura…»

Wikipedia, li presenta in questo modo: «Radical Chic è un’espressione idiomatica, mutuata dall’inglese, per definire gli appartenenti alla ricca borghesia o gli snob provenienti dalla classe media, che, al fine di seguire la moda del momento, per esibizionismo o per inconfessati interessi personali, ostentano idee anticonformistiche e tendenze politiche affini alla Sinistra radicale, o al radicalismo, generalmente avulse o diametralmente opposte ai valori culturali e sociali del ceto di appartenenza.»

Treccani: «Radical chic, è chi professa idee anticonformiste e tendenze politiche radicali, ma solo per moda o per convenienza.»

“Nonciclopedia”: «Se è vero che la borghesia è una classe sociale in costante mutamento, come sostenuto da un filosofo su dieci, quella dei Radical Chic ne è certamente la tendenza evolutiva più mostruosa. Si autoproclamano intellettuali di estrema Sinistra, o di estrema diversità da tutti gli altri. I loro discorsi raffinati, infiammano i cuori del cittadino con la stessa intensità di una lampadina a basso consumo, spenta. Essi, raggrumano la crème de la crème dei mantenuti, dei VIP, dei cardinali, dei dirigenti di Stato e di altri arricchiti di sorta, che si sono gettati nella lotta eversiva e antagonista, per noia, in certi casi per fare colpo sulle ragazze. Chiamati dai compagni proletari “rivoluzionari da salotto”, diversamente uguali, sindacalisti, sono sempre indignati e infervorati per i problemi che affliggono il Mondo, di cui hanno avuto conoscenza attraverso il loro maxi-schermo al plasma da 756 pollici. Insomma, sono dei parassiti morali.

Molto semplicemente, sono la forma più estrema di snob, talmente snob, da snobbare gli stessi snob, schierandosi controcorrente.

Sono benestanti, ritenuti anche benpensanti, benemeriti e benefattori, dai loro simili, mentre per l’uomo comune, sono tuttalpiù dei beneamati coglioni. Si schierano con tutti i Movimenti controcorrente, apparentemente solo per appagare il loro gusto decadente…»

Alcuni anni fa, in effetti, com’è scritto su Wikipedia: erano «affini alla Sinistra radicale».

Io, però (nonostante riconosca che una “impressionante” percentuale di questa categoria è in effetti legata mani e piedi, senza se e senza ma, sia alla Sinistra sia radicale sia a quella governativa, specie negli ultimi anni…), ne faccio un uso più ampio del termine: difatti, affermo che questa categoria – sicuramente in bassissime percentuali -, guarda anche a Destra, ma, soprattutto, a tutti quei Movimenti politici che, in qualche modo, dicono di essere “alternativi” – anche se non si capisce quasi mai bene per cosa. Ed è proprio all’interno di tutti quei Movimenti politici che, in qualche modo, dicono di essere “alternativi” – anche se non si capisce quasi mai bene per cosa – che tanti di questi soggetti si sono “rifugiati”, dopo aver sostenuto senza se e senza forze e persone che, nei fatti, hanno letteralmente demolito l’intero impianto di “protezioni” che avevano garantito Diritti ai lavoratori ed alle persone in generale – specialmente quelli più penalizzati – per alcuni decenni, tranne che per i ricchissimi: insomma, quasi tutti, tranne se stessi. Quindi, in sostanza, tanti di questi soggetti, dopo che hanno letteralmente “perso la faccia”, quando i loro amici “benefattori” si sono affermati al potere mostrando il peggio del peggio di sé, si sono “riciclati” all’interno dei Movimenti “alternativi” di cui sopra. Altri, sempre “orgogliosamente”, sono “tranquillamente” rimasti al loro posto (spesso esclusivamente perché dai Partiti che appoggiavano hanno ottenuto il “famoso posto” di lavoro, che mai sarebbero riusciti ad ottenere all’interno di un sano contesto meritocratico; altre volte, molto più semplicemente, per ignoranza becera…).

Quindi, alla domanda: “Perché e chi sono i vari “SOROS e Martello” che attaccano la Lega, i 5S, Savona, Rinaldi e tutti i “dissidenti”?…, la risposta non può che essere la seguente: individui quasi sempre “affiliati” ai “SINISTRI” (piddini, bonini e boldrini, in primis…), coloro che Marcello Veneziani definisce “politically correct”, quelli del “politicamente corretto”… la Sinistra mondiale, i ricchi e i figli dei ricchi… quelli della “caviale e champagne”… coloro che hanno una visione del Mondo e delle cose, solo ed esclusivamente teorica, e non pratica… coloro che parlano solo ed esclusivamente per sentito dire; ossia, l’Esercito che l’attuale Potere – i MASSONI “deviati” – ha utilizzato ed utilizza, quotidianamente, per far sì che il loro dominio quasi assoluto, non venga scalfito… sia eterno.



Io li definisco “Bolscefogna” (o anche “Esercito dei globali”, come anticipato…), coloro che hanno portato la “discussione” generica ad un livello talmente basso, che, appunto, possiamo tranquillamente definire “livello FOGNA”… ma di questo, e sicuramente in maniera più approfondita, parlerò nella eventuale “Parte Seconda”…