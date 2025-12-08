Paramount rilancia contro Netflix per comprara Warner Bros. Gli azionisti godono

Lunedì Paramount ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto ostile, interamente in contanti, per acquisire Warner Bros. Discovery al prezzo di 30 dollari per azione, sfidando l’accordo precedentemente annunciato tra WBD e Netflix.

L’offerta ostile dà il via a una battaglia furiosa tra Paramount, il cui proprietario Larry Ellison è un alleato di Donald Trump, e il colosso dello streaming Netflix per l’acquisto di uno degli studi più storici di Hollywood.

Netflix ha sconvolto il settore la scorsa settimana annunciando di aver concluso un accordo per l’acquisto dello studio Warner Bros., suscitando reazioni aspre da parte di Hollywood, preoccupata per il futuro del proprio settore.

Trump è intervenuto domenica, affermando che il tentativo di Netflix di acquisire Warner Bros. “potrebbe essere un problema”, poiché le lascerebbe una quota di mercato enorme nel settore cinematografico e televisivo.

“Siamo qui per portare a termine ciò che abbiamo iniziato”, ha dichiarato David Ellison, presidente e amministratore delegato della Paramount, alla CNBC, mentre la sua società presentava la sesta offerta per la Warner Bros dall’inizio della guerra delle offerte.

A differenza dell’offerta di Netflix, l’ultima offerta della Paramount include canali via cavo come CNN, TNT, TBS e Discovery.

Ciò metterebbe le proprietà sotto il controllo di una società con stretti legami con l’amministrazione Trump.

L’offerta valuta il gigante dell’intrattenimento 108,4 miliardi di dollari e rappresenta un premio del 139% rispetto al prezzo delle azioni di WBD di settembre, pari a 12,54 dollari, quando è iniziata la guerra delle offerte.

In una dichiarazione, la Paramount ha definito l’offerta di Netflix, che valuta gli studi Warner Bros. quasi 83 miliardi di dollari, “inferiore e incerta”.

“Gli azionisti di WBD meritano l’opportunità di prendere in considerazione la nostra offerta superiore interamente in contanti”, ha affermato Ellison.

Nel corso dei decenni, la Warner Brothers ha prodotto classici del cinema come ‘Casablanca’ e “Quarto potere”, oltre a serie di successo più recenti come “I Soprano”, “Il Trono di Spade” e i film di “Harry Potter”.

Paramount ha sostenuto che il suo accordo offre una maggiore certezza normativa rispetto alla transazione di Netflix, che secondo lei darebbe a Netflix una quota del 43% degli abbonati globali allo streaming e comporterebbe “sfide normative prolungate in tutto il mondo”.

La società combinata unirebbe il portafoglio di Paramount, che comprende Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon e Paramount+, con le attività di WBD, tra cui HBO Max e i principali diritti sportivi.

Paramount ha affermato che la fusione genererebbe oltre 6 miliardi di dollari di risparmi sui costi, mantenendo le uscite nelle sale cinematografiche e aumentando la spesa per i contenuti. Questo renderebbe la fusione molto più redditizia rispetto a quella fra Netflix e WB, che hanno strutture molto diverse e molte meno sinergie.

Mantenere i film nelle sale è una questione molto delicata per l’industria creativa di Hollywood.

Netflix è già vista negativamente in alcuni circoli di Hollywood, in gran parte a causa della sua riluttanza a distribuire contenuti nelle sale cinematografiche e della sua interruzione delle pratiche tradizionali del settore.

Molti veterani del settore considerano le uscite nelle sale cinematografiche essenziali per il fascino e il prestigio del cinema, nonché fondamentali per mantenere un’economia hollywoodiana sana.

Lunedì il prezzo delle azioni della Warner Bros. Discovery è salito alle stelle di oltre il 7% e ormai stiamo sfiorando i 27 dollari per azione, mentre le azioni di Netflix sono scese di oltre il 2%. Ecco il grafico dei titoi WB da Tradingeconomics.

Ora la palla passa a Netflix: incrementerà la sua offerta già definita molto generosa? COmunque il futuro dei media USA è ormai al centro del gioco.