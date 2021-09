Oregon: poliziotti e pompieri fanno causa contro lo Stato per gli obblighi vaccinali

La polizia e i vigili del fuoco dell’Oregon hanno intrapreso una causa legale contro il governatore e allo stato dopo che gli è stato ordinato di vaccinare tutti i dipendenti statali contro il COVID. Secondo questa norma tutti i dipendeti pubblici dovrebbero essere vaccinati entro il 18 ottobre.

KOIN-TV riferisce che la causa è stata intentata dal Fraternal Order of the Oregon Police, così come dai dipendenti pubblici dello stato e dai vigili del fuoco della base della Guardia nazionale aerea di Kingsley Field.

Questa è la risposta alla decisione della governatrice Kate Brown che ha recentemente imposto la vaccinazione obbligatoriaai lavoratori del settore pubblico, oltre a un nuovo ordine per le maschere, che è stato oggetto di pesanti critiche perchè sarebbe andata contro la logica, il diritto e la scienza.

Polizia e vigili del fuoco vogliono che l’ordine esecutivo di Brown sia giudicato “inapplicabile” da un giudice, osservando che ci sono leggi per proteggere i diritti dei lavoratori e che gli ordini c vaccinali porteranno a licenziamenti illegittimi ed a gravi problemi sia giuridici, sia nell’erogazione dei servizi essenziali.

La scorsa settimana, un poliziotto dell’Oregon è stato messo in congedo per aver pubblicato un video sui social media in cui giurava di sfidare il mandato. “Ho giurato di rispettare la Costituzione degli Stati Uniti, di proteggere la libertà delle persone che pagano il mio salario”, ha detto Zachary Kowing nel video, aggiungendo “Non lavoro per il mio governatore ma per loro”.

L’Oregon è stato uno dei primi stato ad imporre l’obbligo vaccinale ai dipendenti pubblici. Peccato che molti dipendenti pubblici appaiano pronti pure a perdere il posto di lavoro pur di difendere le proprie libertà ed i propri diritti personali. Alcuni funzionari e sceriffi si sono rifiutati di applicare gli ordini in materia.

Ecco un video, purtroppo in inglese, che spiega tutto quello che sta avvenendo



