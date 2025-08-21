Norvegia: la produzione di petrolio e gas sorprende e supera ogni previsione a luglio

La produzione di petrolio e gas in Norvegia ha superato le previsioni di quasi il 4% a luglio, grazie all’aumento della produzione di petrolio greggio, secondo i dati pubblicati mercoledì dalla Direzione norvegese per le attività offshore.

La produzione di petrolio greggio della Norvegia, pari a 1,958 milioni di barili al giorno (bpd) lo scorso mese, ha superato dell’8,2% le stime dell’autorità di regolamentazione, che erano di 1,809 milioni di bpd, secondo i dati preliminari relativi a luglio.

La produzione di greggio è aumentata del 16,8% a luglio rispetto a giugno e del 7,2% rispetto a luglio 2024, grazie all’avvio della produzione di un importante nuovo giacimento petrolifero quest’anno.

A giugno, il giacimento petrolifero Johan Castberg nel Mare di Barents ha raggiunto la piena capacità di 220.000 bpd, secondo quanto dichiarato dall’operatore Equinor, che ha sottolineato come il picco di produzione sia stato raggiunto solo tre mesi dopo l’entrata in funzione del giacimento nelle acque artiche norvegesi.

Anche la produzione di gas della Norvegia ha superato le previsioni a luglio, sebbene con un margine inferiore. La produzione di gas è stata superiore del 2,2% rispetto alle previsioni, con un aumento dell’11,9% rispetto a giugno, ma in calo del 9% rispetto a luglio dello scorso anno, secondo quanto riferito dalla Direzione norvegese per le attività offshore.

Parte del calo è attribuibile alla manutenzione ordinaria effettuata quest’estate su diversi giacimenti di gas e impianti di esportazione.

Secondo la direzione, le vendite totali di gas della Norvegia sono aumentate a luglio rispetto al mese precedente.

La Norvegia, il più grande produttore di petrolio e gas dell’Europa occidentale, ha aumentato la produzione di gas dal 2022, quando ha superato la Russia come primo fornitore di gas in Europa. Non membro dell’UE, ma membro fondatore della NATO e alleato chiave dell’UE e del Regno Unito, la Norvegia intende continuare a fornire il gas di cui l’Europa ha bisogno.

Pertanto, le società che operano al largo delle coste norvegesi stanno aumentando la produzione di gas e petrolio, con il sostegno del governo norvegese, che continua a scommettere sull’industria petrolifera e del gas e sugli ingenti proventi che essa genera per il Paese e per il suo fondo sovrano, il più grande al mondo.