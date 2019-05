Nomadi digitali e problemi fiscali

Vivere da nomade digitale, nell’era attuale, è possibile. Il web ha rivoluzionato le offerte di lavoro. Lavorare da nomade digitale è una delle domande più frequenti che esistono attualmente. È un nuovo stile di lavoro e di vita. E’ la risposta definitiva da un punto di vista professionale, a coloro che sono amanti del web. In realtà, essere nomadi digitali significa lavorare nel web e quindi senza una sede fissa ma quanto piuttosto, con vari tipi di attività.

Queste attività vi permetteranno di vivere al meglio la vostra vita con orari flessibili e un lavoro dinamico. Tra quelle del nomade digitale sono attività molto diverse che vengono unite dalla possibilità di poter fare tutto attraverso il web. Esistono nomadi digitali che fanno i web designer, i formatori interculturali, i coach, i travel blogger, insegnanti di yoga e i commercialisti. Ci sono le professionalità più diverse messe al servizio del web. Una di quelle più innovative è quella del trader che si svolge anche attraverso il semplice uso di una mobile trading app.

Guadagnare utilizzando il web, le professioni del futuro

Guadagnare utilizzando il web sic et simpliciter è impossibile. Sono le attività che svolgete che vi permetteranno di guadagnare. Infatti il web, vi darà la possibilità di svolgere la vostra professione attraverso dei criteri più semplici quindi senza una sede fisica, ma di fatto sarà la vostra professione a farvi guadagnare, non il web.

Le principali attività dei nomadi digitali

Fra le tante attività che è possibile svolgere, una di quelle più diffuse è quella di content editor nonchè quella di trader. Molti, attraverso il metatrader 4 mobile app, svolgono questa attività in maniera praticamente istantanea in qualunque posto si trovino. Questo tipo di attività permette anche di diventare milionari semplicemente attraverso una MT4 mobile trading , che vi da la possibilità di lanciarvi in questo settore guadagnando tanto con il cosiddetto gioco in borsa. Un’altra attività è quella che è legata al mondo del web nei social. L’attività più diffusa è quella di social media manager. Si lavora attraverso i social nella promozione di brand e prodotti.

Usare i video per divenire nomadi digitali

Sono sempre di più poi, quelli che sfruttano YouTube per lavorare nel mondo del nomadismo digitale. Ad esempio, gli istruttori di fitness, attraverso le visualizzazioni, cerchiamo di guadagni semplicemente attraverso una condivisione pubblica di quelle che sono le loro lezioni. Si inizia a strutturare dei video tutto in un percorso e poi si diventa esperti in questo ambito con tanti seguaci. Ciò vale anche per le lezioni di canto, lezioni di cucina e non solo. Un capitolo a parte meritano i cosiddetti influencers. Gli influencers, in pratica, attraverso anche il sostegno di alcuni sponsor, riescono a sostenere la propria attività online e sempre senza una sede fisica, sono in grado poi di creare una professione che vi permetterà di guadagnare in questo settore.

Il problema di inquadramento fiscale dei nomadi digitali

Uno dei problemi che il nomadismo digitale ha, sta nell’inquadramento da un punto di vista professionale. Bisognerà essere muniti di partita iva, fatturare tutti quelli che sono i propri introiti per rispettare quello che è il regime fiscale per questo tipo di ambito. I lavori digitali sono gli impieghi del futuro e permetteranno di lavorare praticamente, dovunque senza troppe difficoltà.



