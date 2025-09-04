Nigel Farage shock a Washington: “Il Regno Unito è diventato la Corea del Nord sulla libertà di parola”

Nigel Farage, leader di Reform UK, ha sferrato un durissimo attacco al governo britannico durante un’audizione a Washington, paragonando il Regno Unito alla Corea del Nord in materia di libertà di parola.

Parlando di fronte alla commissione Giustizia della Camera, a guida repubblicana, Farage ha denunciato quella che ha definito una “grave minaccia” alla libertà di espressione nel suo paese. L’intervento del leader populista, il cui partito è in testa ai sondaggi pur avendo solo quattro parlamentari, si è concentrato sulle recenti derive legislative e le loro drammatiche conseguenze.

Ecco il video totale dell’audizione:

L’arresto che fa scattare l’allarme

L’esempio centrale portato da Farage è stato l’arresto dello scrittore e comico irlandese Graham Linehan, fermato lunedì all’aeroporto di Heathrow a Londra. Il motivo? I suoi post sui social media riguardo alle persone transgender. Linehan è stato sospettato di incitamento alla violenza ai sensi del Public Order Act, una legge sull’ordine pubblico.

“Questo potrebbe accadere a qualsiasi uomo o donna americana che atterra a Heathrow e che ha detto online cose che al governo e alla polizia britannica non piacciono,” ha avvertito Farage.

“A che punto siamo diventati la Corea del Nord?” ha chiesto retoricamente alla commissione. “Beh, penso che lo scrittore irlandese lo abbia scoperto due giorni fa all’aeroporto di Heathrow.”

Nel mirino l’Online Safety Act

Farage era stato invitato a Washington per discutere della “minaccia dell’Europa alla libertà di parola e all’innovazione americana”. I Repubblicani stanno intensificando le critiche contro le politiche europee e britanniche volte a regolamentare il settore tecnologico, e in particolare contro l’Online Safety Act del Regno Unito.

Questa legge, approvata dal precedente governo conservatore e recentemente entrata in vigore sotto il laburista Sir Keir Starmer, è stata duramente criticata da Farage, che ha promesso di abrogarla se Reform UK andrà al potere. Pur ammettendo le “buone intenzioni” dietro la legislazione, Farage l’ha paragonata a “un martello pneumatico usato per rompere una noce”, sostenendo che “non sta proteggendo i bambini” ma sta invece sopprimendo la libertà di espressione.

Anche il presidente della commissione, Jim Jordan, fedelissimo di Donald Trump, ha espresso “preoccupazione per gli attacchi alla libertà di espressione in Europa, la censura, gli arresti per post offensivi” e i limiti che queste leggi impongono al Primo Emendamento americano.

La dura reazione di Keir Starmer: “Atto antipatriottico”

La reazione da Londra non si è fatta attendere. Il Primo Ministro Keir Starmer ha definito l’intervento di Farage “antipatriottico”, accusandolo di essere volato negli Stati Uniti “per denigrare e parlare male del nostro paese”.

“È andato lì per fare pressioni sugli americani affinché impongano sanzioni a questo paese, sanzioni che danneggeranno i lavoratori”, ha dichiarato Starmer durante il Question Time del mercoledì.

Farage ha prontamente negato di aver richiesto sanzioni, ma ha chiarito il suo messaggio: “Spero che i partiti politici, i leader e le imprese americane abbiano una conversazione schietta con il governo britannico e dicano: se non risolvete questa situazione, ci saranno serie implicazioni commerciali per entrambi”.

A conclusione del suo intervento, lo stesso Linehan, dopo il suo arresto, ha rilasciato una dichiarazione che fa eco alle parole di Farage: “La mia detenzione dimostra una cosa senza ombra di dubbio: il Regno Unito è diventato un paese ostile alla libertà di parola, ostile alle donne e fin troppo accomodante con le richieste di uomini violenti e prevaricatori che hanno trasformato la polizia nella loro squadra di scagnozzi personale”.