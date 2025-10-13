Nexperia: L’Olanda commissaria il produttore di chip di proprietà cinese. Una scelta sensata?

Il governo olandese ha avviato un’azione senza precedenti nei confronti di Nexperia, produttore di semiconduttori con sede a Nimega ma di proprietà cinese. Con una mossa che segnala un netto indurimento nella politica di sicurezza economica, il Ministero degli Affari Economici ha ottenuto dalla Camera delle Imprese la sospensione del CEO della società, Zhang Xuezheng, di fatto ponendo l’azienda sotto un rigido controllo statale e sospendendo i diritti di voto della compagine cinese.

La decisione, tanto drastica quanto inusuale, si fonda su basi legislative che affondano le radici nel passato della Guerra Fredda.

La base legislativa e le motivazioni ufficiali

L’intervento è stato reso possibile dall’applicazione della “Wet op beschikbaarheid goederen” (Wbg), una legge sulla disponibilità dei beni concepita per garantire allo Stato il controllo su risorse strategiche in periodi di crisi. Un’arma legislativa potente, rimasta a lungo in disuso.

Secondo la comunicazione ufficiale del ministero, l’intervento si è reso necessario per due ragioni principali:

Gravi carenze gestionali: Sono stati rilevati “chiari segnali di gravi carenze e atti di cattiva gestione” all’interno della dirigenza di Nexperia. Sicurezza nazionale degli approvvigionamenti: L’azione mira a “prevenire che i beni prodotti da Nexperia non siano disponibili in una situazione di emergenza”, assicurando così la continuità di forniture considerate essenziali per l’industria nazionale ed europea.

L’operazione è quindi presentata come una misura di tutela della sovranità economica e della stabilità delle catene di approvvigionamento, messe a rischio da una gestione opaca e dalla proprietà cinese (l’azienda appartiene a Wingtech, parzialmente controllata dallo Stato, quindi è come se la società fosse stata comperata dal governo di Pechino).

Il Paradosso: Tecnologia “non eccitante” e la vera posta in gioco

Se le motivazioni del governo appaiono chiare e formali, la situazione diventa meno comprensibile analizzando la natura tecnologica di Nexperia. L’azienda, infatti, non è un campione di innovazione paragonabile a colossi come ASML. Come sottolineato da Peter Baltus, professore di elettronica presso l’Università di Tecnologia di Eindhoven, “Nexperia realizza prodotti molto semplici, basati su una tecnologia ampiamente disponibile. Non è davvero eccitante”.

Nexperia produce chip di base, i cosiddetti “commodities”, utilizzati in applicazioni di massa:

Sistemi di controllo per automobili

Elettrodomestici

Componenti base per l’elettronica di consumo

Allora perché un intervento così duro per una tecnologia non strategica? La spiegazione potrebbe risiedere in un dettaglio inquietante emerso in passato: la presenza di componenti riconducibili a Nexperia all’interno di droni da combattimento russi impiegati nel conflitto ucraino. Sebbene l’azienda abbia sempre sostenuto di non poter controllare l’intera catena di distribuzione, questo precedente ha probabilmente acceso un faro sulla società, trasformandola in un caso di sicurezza nazionale che va ben oltre il valore intrinseco della sua tecnologia.

Ora, tutti gli occhi sono puntati su Pechino. L’intervento olandese rappresenta uno schiaffo diretto agli investimenti cinesi in Europa. La reazione è attesa e potrebbe non essere morbida. Gli analisti temono che la Cina possa applicare il suo famoso proverbio: “uccidi il pollo per spaventare la scimmia”. In questa metafora, i Paesi Bassi, un partner commerciale relativamente piccolo, potrebbero diventare il “pollo” da colpire duramente per inviare un messaggio intimidatorio alla “scimmia”, ovvero gli Stati Uniti e i loro alleati.

