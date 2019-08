NERVOSISMO TEDESCO: ecco perchè la Grosse Koalitione può avere i giorni contati.

Domenica prossimo potremmo avere il l’accadimento più significativo della politica tedesca, e forse europea, degli ultimi anni. La causa saranno due elezioni locali, in Lander della ex Germania est, i cui dati previsionali sono estremamente negativi per l’attuale coalizione. Vediamo quindi cosa si prevede che succeda in Sassonia e Brandeburgo, al voto il prossimo primo settembre:

Sassonia

Germany (Saxony regional election), Forschungsgruppe Wahlen poll: CDU-EPP: 31% (-8)

AfD-ID: 25% (+15)

LINKE-LEFT: 14% (-5)

GRÜNE-G/EFA: 10% (+4)

SPD-S&D: 9% (-3)

FDP-RE: 5% (+1)

FW-RE: 3% (+1) +/- vs. 2014 election FW: 19-22 Aug. '19

Sample: 1,112 Election date: 1 September pic.twitter.com/aZHqs1u1hl — Europe Elects (@EuropeElects) August 23, 2019

Ed ora Brandeburgo

Germany (Brandenburg regional election), Forschungsgruppe Wahlen poll: SPD-S&D: 21% (-11)

AfD-ID: 20% (+8)

CDU-EPP: 18% (-5)

LINKE-LEFT: 14% (-5)

GRÜNE-G/EFA: 14% (+8)

FDP-RE: 5% (+3)

BVB/FW-RE: 4% (+1) +/- vs 2014 election Field work: 19-22 August 2019

Sample: 1,112 pic.twitter.com/7jMEs4WT2y — Europe Elects (@EuropeElects) August 23, 2019

Il crollo dei partiti di governo si annuncia fortissimo, soprattutto per la SPD che rischia di diventare ininfluente in Sassonia, scendendo sotto il 10%, e secondaria perfino in Bradeburgo, tradizionalmente regione “Rossa”, dove cala di 11 punti percentuali, Ad avvantaggiarsi del calo dei partiti di governo sono i Verdi, ma soprattutto Alternative Fur Deutschland, il partito identitario.

Questo potrebbe non influire sul governo se i partiti avessero una guida salda e decisa e le parti politiche potessero far finta di nulla. Però i Socialdemocratici dovranno scegliere una nuova guida entro ottobre, ed una parte dei candidati non vuole proseguire nell’esperienza di governo con la CDU. Dopo i risultati locali in Sassonia e Brandeburgo sarà molto difficile difendere la maggioranza di una Merkel stanca, tanto più che esiste la possibilità di una maggioranza SPD – Link- Verdi a livello locale e nazionale, dopo elezioni. A questo punto appare ovvio che qualcuno chiuderà l’esperienza prima di scomparire politicamente, dopo di che assisteremo ad un riallinearsi di destra e sinistra tradizionali, con due blocchi di governo alternativi e la CDU, volente o nolente, sarà costretta a portare nel gioco anche AfD. L’era di TINA, There is no alternative, non c’è alternativa al governone, si avvia alla fine.