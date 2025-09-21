Ministro della Difesa lituano: “Abbattete gli aerei Russi!”, ma a farlo dovrebbero essere gli altri. Anche i tedeschi favorevoli

Un alto funzionario governativo di un paese della NATO ha chiesto di abbattere gli aerei russi la prossima volta che violeranno lo spazio aereo di un membro dell’alleanza, a seguito di diversi incidenti con droni e alla frontiera verificatisi questo mese.

“Il confine nord-orientale della NATO è messo alla prova per un motivo. Dobbiamo fare sul serio”, ha scritto venerdì il ministro della Difesa lituano Dovilė Šakalienė, lo stesso giorno in cui tre aerei da guerra russi avrebbero violato lo spazio aereo della vicina Estonia sul Golfo di Finlandia.

“I tre jet da combattimento russi sopra Tallinn sono un’ulteriore prova tangibile che Eastern Sentry è atteso da tempo”, ha affermato.

Il capo della difesa lituana ha concluso il suo messaggio citando un incidente che chiarisce la sua posizione a favore dell’abbattimento dei jet russi.

“La Turchia ha dato l’esempio 10 anni fa. Qualcosa su cui riflettere”, ha scritto il ministro.

See more Three russian fighter jets over Tallinn is one more hard proof that #EasternSentry is long due. NATOs border in the North East is being tested for a reason. We need to mean business. PS. Türkiye set an example 10 years ago.

Some food for thought. — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) September 19, 2025

Questo in riferimento all’incidente senza precedenti in cui gli F-16 dell’aeronautica militare turca hanno abbattuto un Su-24 russo sopra la zona di confine tra Turchia e Siria nel novembre 2015.

La Lituania si è unita alla richiesta della Polonia di consultazioni urgenti con i membri dell’alleanza NATO ai sensi dell’articolo 4. Le consultazioni ai sensi dell’articolo 4 possono portare l’alleanza ad agire se si raggiunge il consenso.

L’osservatore regionale Notes from Poland afferma : “In precedenza è stato invocato sette volte, anche dalla Polonia e da altri sette paesi quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell’Ucraina nel 2022”.

In seguito all’incidente di venerdì, il ministero degli Esteri estone ha descritto che tre caccia russi MiG-31 “sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti”. In realtà sono entrati, ma di striscio, come si può vedere dai grafici dello stesso ministero degli esteri estone.

Per fortuna l’incidente è stato gestito dagli F-.35 italiani che si sono ben guardati dal generare un pericoloso Casus Belli ed hanno accompagnato i caccia russi nel loro percorso. E qui sorge la nota ironica della vicenda:

Nessuna delle tre repubbliche baltiche (Lituania, Lettonia, Estonia) possiede una propria aviazione da caccia. Solo qualche elicottero, aereo da trasporto e un paio di vecchi addestratori;

delle tre repubbliche baltiche (Lituania, Lettonia, Estonia) possiede Solo qualche elicottero, aereo da trasporto e un paio di vecchi addestratori; L a difesa dei loro cieli è completamente delegata ad altri membri della NATO , che a rotazione inviano i propri aerei e piloti.

, che a rotazione inviano i propri aerei e piloti. La richiesta di usare il pugno di ferro, quindi, si traduce in una esortazione a piloti di altre nazioni a rischiare un’escalation militare di portata mondiale.

La diplomatica dell’UE Kaja Kallas, originaria del Paese baltico e prima donna a ricoprire la carica di primo ministro, ha definito l’incursione “una provocazione estremamente pericolosa”, ma per ora la sua opera non ha reso il fronte Nord più sicuro.

Anche la CDU tedesca, come riportato dalla Welt, vuole l’abbattimento degli aerei russi: “Il Cremlino ha bisogno di un chiaro segnale di stop“, ha dichiarato Jürgen Hardt, portavoce per la politica estera del gruppo parlamentare CDU/CSU, al RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Solo un “chiaro messaggio alla Russia che a ogni violazione militare dei confini verrà data risposta con mezzi militari”, ha affermato Hardt, “fino all’abbattimento di jet da combattimento russi sul territorio della NATO” .

“Queste provocazioni e questi test da parte della Russia finiranno solo se risponderemo chiaramente a tutte le violazioni militari dei confini”. Allora il Cremlino otterrà la sua risposta alla domanda su come gli europei lo lasceranno andare. “L’alternativa sarebbe che la logica bellica russa continuasse ad alimentare il fuoco”, ha avvertito Hardt. “Ora si tratta delle violazioni dello spazio aereo, presto del bombardamento di singoli obiettivi, poi arriveranno i soldati russi”. Dimenticando che, prima dell’abbattimento, si possono dare molti altri segnali, dal respingimento fisico all’illuminazione con i radar.

I leader europei stanno sfruttando questi casi sempre più frequenti per promuovere uno scudo di difesa aerea del “fianco orientale” a protezione della NATO. Proprio la scorsa settimana i due maggiori membri orientali della NATO hanno dichiarato che i droni russi hanno violato il loro spazio aereo.

Il caso polacco è stato il più grave, dato che Varsavia ha accusato la Russia di aver inviato intenzionalmente una “ondata” di droni – fino a 19 – che ha costretto l’esercito a far decollare con urgenza dei jet per rintracciarli. Trump ha poi cercato di minimizzare l’incidente, la cui causa è tutt’altro che chiara.

