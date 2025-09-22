Michigan: la Corte Suprema riapre il caso dell’oleodotto Line 5. Rischio energetico per USA e Canada?

Una decisione della Corte Suprema del Michigan ha appena riacceso i riflettori su una delle infrastrutture energetiche più critiche e contestate del Nord America: l’oleodotto Line 5 della compagnia Enbridge. La corte ha infatti accettato di esaminare il ricorso presentato da Nazioni Tribali e gruppi ambientalisti, i quali sostengono che la Public Service Commission dello stato abbia violato la legge approvando la costruzione di un tunnel sotto lo Stretto di Mackinac.

La posta in gioco va ben oltre un semplice permesso di costruzione. In discussione c’è il futuro di un oleodotto che trasporta quotidianamente quasi 540.000 barili di petrolio greggio e gas naturale liquefatto (GNL) attraverso il cuore della regione dei Grandi Laghi, il più grande sistema di acqua dolce del mondo.

Per comprendere l’importanza strategica di Line 5, è utile seguirne il percorso:

Partenza: L’oleodotto inizia a Superior, in Wisconsin, dove riceve il greggio canadese e i GNL dal sistema principale di Enbridge.

L’oleodotto inizia a Superior, in Wisconsin, dove riceve il greggio canadese e i GNL dal sistema principale di Enbridge. Transito: Attraversa il Michigan, fornendo propano essenziale alla Penisola Superiore e materia prima alle raffinerie di Detroit e Toledo (Ohio).

Attraversa il Michigan, fornendo propano essenziale alla Penisola Superiore e materia prima alle raffinerie di Detroit e Toledo (Ohio). Arrivo: Termina a Sarnia, in Ontario (Canada).

Questo tracciato rende il Michigan sia un “cliente” che un “corridoio” energetico, mentre il Canada ha un doppio interesse: è il produttore che spedisce il greggio verso est e, allo stesso tempo, un consumatore che dipende dalle raffinerie di Sarnia, alimentate proprio da Line 5.

Il cuore della disputa: sicurezza contro necessità

Da anni, le due condutture che giacciono sul fondo del lago nello Stretto di Mackinac sono considerate un serio rischio di sversamento. La soluzione proposta da Enbridge, e approvata dai regolatori nel 2023, è quella di seppellire l’oleodotto all’interno di un tunnel in cemento armato sotto il letto del lago.

Tuttavia, la Bay Mills Indian Community, insieme ad altre Nazioni Tribali e gruppi di attivisti, sostiene che la Commissione abbia preso una decisione viziata, ignorando due fattori cruciali:

I diritti sanciti dai trattati delle popolazioni native. L’esistenza di alternative più sicure, come la dismissione completa dell’infrastruttura.

Ora, la parola passa alla Corte Suprema del Michigan, che dovrà decidere se il permesso concesso è legittimo o meno.

Una battaglia legale su due fronti

Nel frattempo, la saga di Line 5 si combatte anche a Washington. La Corte Suprema degli Stati Uniti sta valutando una questione procedurale ma fondamentale: a chi spetta la giurisdizione – tribunale statale o federale – sull’ordine di chiusura dell’oleodotto emesso dal Michigan nel 2020? La questione si è complicata quando il Canada ha invocato un trattato del 1977 per proteggere l’operatività dell’oleodotto, trasformando una disputa locale in un caso internazionale.

Per Enbridge, Line 5 è una linea vitale che collega i giacimenti petroliferi dell’Alberta ai mercati del Midwest americano e del Canada orientale. Per gli oppositori, è una bomba a orologeria sotto il più grande serbatoio di acqua dolce del pianeta. Con l’intervento della massima corte del Michigan, la posta in gioco, già altissima, è appena aumentata.

Domande e Risposte

1. Quali sarebbero le conseguenze economiche immediate se l’oleodotto Line 5 venisse chiuso?

La chiusura di Line 5 avrebbe un impatto significativo. In primo luogo, le raffinerie di Detroit, Toledo e Sarnia (Canada) perderebbero la loro principale fonte di approvvigionamento, causando una riduzione della produzione di carburanti e altri derivati del petrolio. Questo potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi di benzina e diesel nel Midwest americano e nel Canada orientale. Inoltre, la Penisola Superiore del Michigan, che dipende da Line 5 per circa il 65% del suo fabbisogno di propano, affronterebbe una grave crisi energetica, soprattutto durante i rigidi mesi invernali.

2. Perché i diritti dei trattati delle Nazioni Tribali sono rilevanti in questo caso?

Le Nazioni Tribali, come la Bay Mills Indian Community, hanno firmato trattati con il governo federale statunitense nel XIX secolo, che garantiscono loro diritti perpetui di pesca, caccia e raccolta nelle terre e nelle acque cedute, inclusa l’area dello Stretto di Mackinac. Essi sostengono che un potenziale sversamento di petrolio da Line 5 distruggerebbe l’ecosistema da cui dipendono queste attività tradizionali e culturali, violando di fatto i loro diritti sanciti dai trattati. La loro argomentazione è che la Commissione statale non ha dato il giusto peso a questi diritti legalmente vincolanti nel momento di approvare il progetto del tunnel.

3. In che modo un trattato del 1977 tra USA e Canada influenza questa disputa?

Il Canada ha invocato il “Transit Pipelines Treaty” del 1977, un accordo che vieta alle autorità pubbliche di entrambi i paesi di ostacolare il flusso di idrocarburi attraverso gli oleodotti transfrontalieri. Ottawa sostiene che l’ordine di chiusura del Michigan violi questo trattato internazionale. L’invocazione di questo accordo ha elevato la disputa da una questione statale a una federale e internazionale, costringendo il governo degli Stati Uniti a intervenire e portando parte del caso fino alla Corte Suprema federale per decidere quale tribunale abbia la giurisdizione per dirimere la questione.