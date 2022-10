Mercedes, dai Suv alle berline la Stella ora punta sull’elettrico

Piede pigiato sull’acceleratore della svolta elettrica per Mercedes. Come affermato da Ora Kallenius, Ceo di Mercedes-Benz, la casa automobilistica della Stella punta ad avere entro il 2030 una produzione di sole auto elettriche. Ma la transizione verso i veicoli elettrici è già che mai in corso come si evince dalla vasta gamma di auto già presente sul mercato.

Dai

Suv

alle berline, sono infatti diverse le vetture elettriche di qualità assoluta che Mercedes mette a disposizione. Trivellato, da 100 anni punto di riferimento degli automobilisti e Concessionaria Mercedes

Benz

Smart

, oltre che e unico

AMG

Performance

Center

per il Veneto, offre sul proprio sito un’incredibile gamma di vetture Mercedes elettriche.

Mercedes, il Suv elettrico: modelli e offerte

Chi ama i Suv non può non rimanere estasiato dal compatto 100% elettrico Mercedes EQA, Un perfetto mix tra l’efficienza della motorizzazione elettrica EQ Power e Mercedes GLA. Disponibile in quattro diverse motorizzazioni, con un prezzo che parte da 50.000 euro circa (ma attenzione alle offerte sul sito di Trivellato), si carica rapidamente in circa 30 minuti. L’autonomia dichiarata è di 429 km.

Mercedes EQB è invece il Suv full-elettric perfetto per la famiglia, grazie ai sette posti disponibili. Lo spazio interno è molto ampio. Disponibile in tre versioni, Trivellato propone promozioni, rata consigliata formula leasing e finanziamento o noleggio a lungo termine. Scopri qui Mercedes EQB prezzo.

Il Suv precursore del full elettric targato Stella è il Mercedes EQC, che con linee pulite e sinuose è un mix tra un Suv classico e coupé.

La berlina elettrica di Mercedes

Mercedes EQS, presentata un anno e mezzo fa, è la nuova ammiraglia 100% elettrica. Con 700 km di autonomia e soli 15 minuti di ricarica, è tra i modelli motorizzati EQ tra più apprezzati. Come ogni berlina che si rispetti, ampio spazio al lusso e al comfort. Gli interni luxury e il design la fanno da padrone, ma quello che stupisce è la massima performance in termini di ricarica. I prezzi di listino partono da una cifre superiore ai 118.000 euro, a seconda delle versioni scelte e degli optional.

La nuova Mercedes EQE invece è considerata la sorella minore della berlina extra lusso EQS. Il prezzo è ovviamente più competitivo, si parte da una base di 73.000 euro circa, ma questo non significa rinunciare all’eleganza, alla tecnologia e alle prestazioni. Anzi. Con un’autonomia di 660 km e una ricarica rapida che consente di passare dal 10% di batteria all’80% in soli 32 minuti, Mercedes EQE garantisce emozioni e comfort a zero emissioni.

Trivellato e la ricarica gratuita per un anno

L’iniziativa “Trivellato di dà la carica“, realizzata in partnership con Neogy, permette inoltre ai clienti che scelgono un’auto full-elettric firmata EQ presso la concessionaria, di ricevere una card prepagata che consentirà agli automobilisti di ricaricare la propria vettura gratis. La tessera, infatti, è pensata per coprire i costi di viaggio di un anno. L’offerta prevede il rilascio della card che possa consentire di accedere ai servizi di ricarica presso le stazioni partner, ricariche per una percorrenza totale di 13.000 km e una mappa delle colonnine disponibili a garantire il servizio. Un modo per risparmiare sin dal primo giorno di acquisto della nuova auto elettrica.