Massima allerta da parte del Mimit sulla speculazione sui prezzi di benzina e gasolio

Il ministro Urso dichiara guerra agli speculatori, nel suo intervento al tavolo di allerta rapido, convocato a Palazzo Piacentini, sede del Mimt, proprio per monitorare i rialzi dei prezzi dell’energia e dei generi di prima necessita, dopo lo scoppio del conflitto in Iran. Ma allo stesso tempo, il ministro avverte del pericolo di disinformazione in merito al livello di aumento registrato alla pompa di benzina fatto da alcuni organi di informazione. “ Oggi in un quotidiano è scritto la benzina ha oltre 2 euro, titolo. Poi lo stesso quotidiano pubblica la tabella di tante città sui prezzi della benzina e non vede un caso in cui è oltre 2 euro, o meglio, lo vede in un solo caso. se io do una notizia che non è corrispondente alla realtà, io do l’informazione distorta che giustifica la speculazione o addirittura l’alimenta.” ha detto il ministro, che poi ha annunciato che sta il ministero sta già monitorando i casi di speculazione che si stanno comunque verificando nel paese

“Sono già stati segnalati alcuni casi” di sospetta speculazione dei distributori di carburanti dopo l’attacco degli Stati Uniti in Iran. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine delle riunioni della Commissione di allerta rapida in materia di energia e carburanti e del relativo impatto su inflazione e carrello della spesa. “Il governo ha allertato tutti coloro che hanno le competenze sia per monitorare sia per eventualmente agire per contrastare i fenomeni speculativi”, spiega Urso dicendo che la segnalazione alla Guardia di Finanza scatta in caso di “un distributore self che praticasse un prezzo superiore, per esempio, al servito”.

Il ministro sottolinea che in generale “l prezzo dei carburanti è inferiore ai 2 euro al litro, è aumentato di qualche decimo ma siamo ben al di sotto di quello che si verificò dopo l’invasione della Russia in Ucraina in cui i prezzi balzarono a 2,25 euro. Ovviamente siamo tutti consapevoli che dipenderà molto dalla durata e dall’estensione del conflitto e, se dovesse durare, le conseguenze sarebbero ben più significative.

Intanto si registra questa mattina un rialzo dei prezzi del petrolio, con i futures per aprile sul West Texas Intermediate in rialzo del 3,58% a 83,8 dollari al barile e i futures per maggio sul Brent che si attestano a 86,92 dollari al barile (+1,78%). I mercati petroliferi, in deciso rialzo sin dallo scoppio del conflitto in Iran sabato scorso, stanno scontando oggi l’annuncio del ministero dell’Energia del Qatar secondo cui la guerra potrebbe costringere i paesi del Golfo a interrompere le esportazioni di energia entro poche settimane.

Prima delle riunione sui prezzi energetici il ministro aveva avuto un incontro in video collegamento con la Ministra delegata per l’Intelligenza Artificiale e il Digitale della Francia, Anne Le Hénanff , con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Italia e Francia nei settori dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e delle telecomunicazioni. Nel corso del colloquio è emersa la volontà condivisa di intensificare il dialogo e il coordinamento tra i due Paesi sui principali dossier digitali, favorendo una maggiore cooperazione nello sviluppo e nell’applicazione delle nuove tecnologie e nel sostegno ai sistemi produttivi.

Un impegno che si inserisce nel contesto di collaborazione tra i partner europei e in linea con il dialogo del G7. “La semplificazione dell’apparato normativo europeo sul digitale è una necessità stringente. Le imprese ci chiedono un quadro regolatorio chiaro che non gravi loro di ulteriori oneri amministrativi. Il Mimit è impegnato a promuovere la diffusione dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo nazionale ed europeo, sostenendo le imprese nell’adozione di tecnologie avanzate”, ha dichiarato URSO. Durante l’incontro è stato inoltre richiamato il valore strategico delle tecnologie emergenti per il futuro dell’industria europea e per il rafforzamento dell’autonomia tecnologica del continente, sottolineando l’importanza di un approccio coordinato tra Italia e Francia nello sviluppo delle iniziative europee in questi ambiti.