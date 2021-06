Macron vuole vendere l’oro delle Banche centrali… per l’Africa. Tempo di un atro schiaffo

Dopo averci portato nel futuro “Inferno verde” per smanie di protagonismo, dopo essere stato schiaffeggiato in faccia da un cittadino disoccupato fan della scherma antica, nobile arte, il presidente francese Macron è tornato al lavoro oggi, facendo notizia nella sua ultima conferenza stampa.

Basandosi sui commenti di inizio maggio, quando Macron ha ospitato i leader africani impegnandosi per trovare modalità di finanziamento le economie africane colpite dalla pandemia di COVID-19 e la gestione del debito pubblico del continente, il presidente francese ha avuto un’idea per affrontare i problemi del continente: Macron ha detto in una conferenza stampa che vorrebbe la vendita delle riserve auree per aiutare a finanziare questo aiuto pianificato per l’Africa.

Questo perchè questi continente non avrebbe risorse sufficienti per rilanciarsi: “La particolarità dell’Africa è che oggi non ha i mezzi finanziari per proteggere e rilanciare la sua economia come hanno fatto tutti gli altri continenti”, ha detto a RFI il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire a maggio.

In realtà i capi di stato del G7 hanno già deciso di fare molto , cioè di permettere agli stati africani di utilizzare maggiormente i DSP, i fondi del Fondo Monetario Internazionale composti da un basket di valute.

“La Francia vuole che questo vada molto oltre riassegnando i DSP che sono (programmati) per i paesi sviluppati”, un funzionario della presidenza francese ha informato i giornalisti prima del vertice.

Macron ha affermato di ritenere che l’Africa abbia bisogno di un “New Deal” per dare al continente una boccata d’aria fresca. Non bstava il disastro in arrivo con il Green Deal Europeo, bisogna causare dei danni anche al di fuori del vecchio continente. Sembra giusto.

Quando Gordon Brown nel 1999 e la Bank of Canada vendettero le risorse auree fecero dei magrissimi affari, arricchendo solo gli speculatori.

Del resto, zitta zitta, la Francia sta già vendendo oro…

Comunque chissà se gli altri Paesi del G7 daranno un bello schiaffo al Presidente Francese….



