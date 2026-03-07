L’universo in vibrazione: raddoppiano le collisioni cosmiche nel nuovo catalogo delle onde gravitazionali

Nel 1915, Albert Einstein aveva previsto che le collisioni tra gli oggetti più densi e massicci dell’universo avrebbero fatto letteralmente “vibrare” il tessuto dello spaziotempo. Esattamente un secolo dopo, nel 2015, l’osservatorio LIGO ha rilevato per la prima volta queste increspature. Da quel momento la ricerca astrofisica non si è più fermata, ma ha accelerato il passo, dimostrando l’efficienza delle grandi infrastrutture tecnologiche internazionali.

Oggi, la collaborazione globale LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) ha annunciato di aver raddoppiato il catalogo degli eventi gravitazionali confermati, rivelando un universo che, di fatto, “ronza” costantemente sotto il peso di collisioni titaniche.

I dati raccolti tra il maggio 2023 e il gennaio 2024, inseriti nel nuovo Gravitational-Wave Transient Catalog-4.0 (GWTC-4), comprendono 128 nuove sorgenti. Prima di quest’ultima fase di osservazione, gli scienziati avevano isolato solo 90 potenziali eventi. Questo balzo in avanti nella raccolta dati ci permette di uscire dalla mera teoria per mappare con precisione empirica le dinamiche dell’universo profondo.

Ciò che colpisce gli addetti ai lavori non è solo l’incremento numerico, ma la straordinaria varietà degli eventi registrati. I rilevatori, il cui livello di sensibilità è stato notevolmente migliorato, hanno captato segnali provenienti da fusioni di stelle di neutroni distanti fino a un miliardo di anni luce, e buchi neri lontani ben 10 miliardi di anni luce.

Ecco, in sintesi, le scoperte più rilevanti classificate nel nuovo catalogo:

Sistemi binari da record: sono state rilevate fusioni tra i buchi neri più pesanti mai osservati, con masse individuali pari a circa 1 30 volte quella del nostro Sole .

Fusioni asimmetriche: collisioni fortemente sbilanciate tra buchi neri di masse completamente diverse.

Rotazioni estreme: alcuni di questi corpi celesti ruotano a velocità impressionanti, sfiorando il 40% della velocità della luce. Questo suggerisce che siano il “prodotto finito” di una lunga catena di collisioni precedenti.

Eventi misti: il catalogo include due nuove e rare fusioni tra un buco nero e una stella di neutroni.

Come sottolineano i ricercatori dei vari istituti internazionali coinvolti, ci stiamo spingendo ai confini del nostro spazio di osservazione, registrando oggetti sempre più massicci, veloci e astrofisicamente insoliti. Queste misurazioni estreme fungono da vero e proprio “stress test” per la teoria della relatività generale di Einstein. Quando testiamo i fondamenti della fisica, è infatti necessario guardare alle condizioni più estreme, perché è proprio in quei frangenti che i modelli teorici rischiano di crollare, ma è anche lì che si celano le più grandi scoperte.

Fino ad oggi l’impianto teorico einsteiniano ha retto ogni urto empirico, ma la quantità e la complessità dei dati che l’universo ci sta fornendo impongono lo sviluppo di modelli predittivi sempre più raffinati per poter tenere il passo con l’evoluzione dell’astronomia gravitazionale. La teoria dovrà essere ampliata e approfondita per poter tener conto di quanto l’universo sta presentando davanti ai nostri occhi.