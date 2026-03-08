L’oro resiste alle rivoluzioni: scoperto a Torzhok un tesoro imperiale da 4.070 rubli-oro

La storia economica ci insegna che, nei momenti di grande incertezza sistemica e di stravolgimento politico, il rifugio ultimo del risparmiatore rimane sempre lo stesso: l’oro fisico. Una conferma tangibile di questo principio, antico quanto il mondo, arriva dalla Russia, dove gli archeologi hanno rinvenuto un tesoro eccezionale risalente ai tumultuosi anni della Rivoluzione d’Ottobre.

In un’epoca in cui la ricchezza privata veniva rapidamente trasformata in un concetto astratto o espropriata in nome dell’ideologia di Stato, qualcuno a Torzhok, nella regione di Tver, a ovest di Mosca, decise che era meglio fidarsi del metallo giallo piuttosto che delle promesse politiche.

Il ritrovamento, avvenuto durante uno scavo preventivo nel 2025 prima dell’edificazione di un nuovo immobile residenziale, ha portato alla luce ben 409 monete d’oro. Il tesoro era stato accuratamente nascosto sotto le fondamenta in pietra di una casa in legno, riposto in una “kandyushka”, un piccolo e tradizionale contenitore in ceramica smaltata. Gli esperti dell’Istituto di Archeologia dell’Accademia Russa delle Scienze parlano di un classico “tesoro di ritorno”: il proprietario lo aveva nascosto con la chiara intenzione di recuperarlo in seguito, ma il destino, o la spietata macchina della rivoluzione, ha evidentemente scombinato i suoi piani.

La composizione del tesoro e la riforma di Witte

Dal punto di vista monetario e storico, il ritrovamento è di estremo interesse per comprendere la tesaurizzazione dell’epoca. Le monete coprono un arco temporale che va dal 1848 (sotto il regno di Nicola I) fino al 1911 (Nicola II). La maggior parte dei pezzi è composta da monete da dieci rubli coniate sotto l’ultimo Zar.

Ecco le caratteristiche principali del capitale rinvenuto:

Valore nominale totale: 4.070 rubli d’oro.

Valore attuale stimato: Circa 250.000 dollari statunitensi.

Pezzo più antico: 5 rubli del 1848.

Pezzi storicamente rilevanti: Monete da 7,5 e 15 rubli.

Quest’ultimo punto merita una riflessione tecnica. La presenza di queste monete specifiche ci riporta direttamente alla grande riforma del Primo Ministro Sergej Witte del 1897, che introdusse il Gold Standard nell’Impero Russo. L’obiettivo era stabilizzare l’economia, frenare l’inflazione e attrarre capitali stranieri. Un’operazione di ingegneria finanziaria notevole per l’epoca, ma che, sul lungo termine, non bastò a salvare l’Impero dalle sue insanabili contraddizioni sociali.

Dettaglio dello Scavo Informazione Tecnica Luogo del ritrovamento Torzhok, Quartiere storico della Riva Sinistra Numero di monete 409 pezzi aurei Periodo di coniazione 1848 – 1911 Contenitore originario Kandyushka (vasetto in ceramica con manico) Ente di ricerca responsabile Istituto di Archeologia (Accademia Russa delle Scienze)

Un mistero proprietario ancora irrisolto

In termini macroeconomici, la transizione dall’economia imperiale a quella pianificata sovietica rappresentò uno shock sistemico senza precedenti. La distruzione del valore della valuta cartacea rese l’oro l’unica vera scialuppa di salvataggio. Chi fosse il proprietario di questa specifica scialuppa, tuttavia, rimane un mistero.

I registri indicano la presenza di 24 famiglie nell’isolato intorno al 1917. L’elenco include membri del clero, mercanti, un tesoriere e vari artigiani, ma l’identificazione precisa risulta quasi impossibile a causa della diversa toponomastica dell’epoca. Lenin e il nascente governo marxista avrebbero sostenuto che quel denaro apparteneva “a tutti” cioè ai comunisti, ma, per una singolare ironia della sorte, il capitale è rimasto sepolto al buio per oltre un secolo, sfuggendo sia alla confisca dello Stato sia alle mani dei legittimi eredi.

Il tesoro sarà presto trasferito al Museo Storico ed Etnografico Panrusso, dove offrirà agli studiosi una finestra intatta sulla circolazione monetaria del tardo Impero. Per noi osservatori moderni, invece, resta un monito sempre attuale: quando i sistemi crollano e i paradigmi economici si ribaltano, c’è sempre qualcuno che, nel dubbio, preferisce sotterrare il proprio capitale in giardino. E, col senno di poi, è difficile dargli torto.