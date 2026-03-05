L’isola di Kharg nel mirino: il blocco del petrolio iraniano entra nel dibattito dei media

L’operazione israelo-americana “Epic Fury” contro l’Iran è giunta al suo sesto giorno e il dibattito sui grandi media si sta rapidamente evolvendo. Dopo una prima fase concentrata sulla degradazione delle capacità aeree, navali e terrestri delle Guardie della Rivoluzione (IRGC), l’attenzione si sposta ora sul vero tallone d’Achille di Teheran: l’economia reale. Non si tratta più soltanto di colpire infrastrutture militari, ma di tagliare alla radice i flussi finanziari che sostengono il regime.

Il centro focale di questa nuova fase è l’isola di Kharg. Il generale Keith Kellogg, ex inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, ha portato la questione al grande pubblico intervenendo ai microfoni di Fox News. L’idea di occupare o neutralizzare il principale terminale petrolifero iraniano non è più un’ipotesi confinata alle simulazioni dei centri studi, ma una prospettiva strategica discussa in diretta televisiva.

Keith Kellogg on Iran: We should take Kharg Island. pic.twitter.com/d8bERIU8ZL — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

“Spero davvero che vadano a prendere l’isola di Kharg”, ha dichiarato Kellogg, riassumendo la questione con pragmatismo tecnico. “Se si elimina quell’isola, si colpisce l’80-90% dell’utilizzo di petrolio degli iraniani. In sostanza, li si spegne economicamente. Non possono più sostenere la Cina. Non possono sostenere la Russia. Prima o poi, l’altra parte si renderà conto che queste sono pessime notizie”.

La logica, di stampo prettamente macroeconomico, è ineccepibile. I pianificatori militari sanno bene che le guerre si vincono azzerando la capacità di spesa dell’avversario. Ecco un riepilogo della situazione attuale:

Asfissia finanziaria : Tagliare l’export petrolifero significa interrompere il principale canale di afflusso di valuta estera per l’Iran.

Impatto geopolitico globale : Il blocco dei flussi energetici creerebbe un immediato problema di approvvigionamento per partner strategici come Pechino e Islamabad

Consapevolezza mainstream: Le menzioni dell’isola di Kharg sulle testate monitorate da Bloomberg stanno registrando una vera e propria impennata.

Anche gli analisti politici si stanno allineando a questa visione. Ian Bremmer, fondatore di Eurasia Group, si è domandato pubblicamente su X se il Presidente Trump stia valutando seriamente la presa del terminale.

kharg island handles up to 90% of iran's oil exports.

is president trump thinking about seizing it?@gzeromediapic.twitter.com/wczuNBr3o3 — ian bremmer (@ianbremmer) March 4, 2026

Di seguito, un inquadramento dei dati chiave che spiegano l’importanza dell’obiettivo:

Indicatore Dettaglio Strategico Quota di Export 80% – 90% delle esportazioni totali di greggio iraniano Obiettivo Primario Blocco dei canali di finanziamento del regime e dell’IRGC Indicatori di Mercato Aumento vertiginoso delle ricerche media (dati Bloomberg)

Nel frattempo, i mercati speculativi non perdono tempo. Sulla piattaforma Polymarket gli scommettitori si stanno già posizionando sulla probabilità che l’infrastruttura di Kharg venga colpita entro il 31 marzo. Come spesso accade, la finanza cerca di anticipare la geopolitica. Quando l’informazione generalista inizia a metabolizzare e diffondere l’ipotesi di un blocco energetico, significa, con ogni probabilità, che i pianificatori militari hanno già i piani operativi sul tavolo.