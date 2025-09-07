L’India sfida gli USA: “Continueremo a comprare petrolio russo, è il nostro interesse”

L’India continuerà ad acquistare greggio dalla Russia per soddisfare i propri interessi, ha dichiarato venerdì il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman, nonostante le pressioni degli Stati Uniti sugli acquisti di greggio russo da parte dell’India.

“Per quanto riguarda l’origine del nostro petrolio, in particolare un bene estero di grande valore per cui paghiamo così tanto, il più alto in termini di importazioni, dovremo decidere cosa è meglio per noi”, ha dichiarato venerdì Sitharaman al canale televisivo News18 .

“Senza dubbio continueremo ad acquistarlo”.

L’India guarda all’economia delle sue importazioni di petrolio e continuerà ad acquistare petrolio russo fintanto che sarà economicamente giustificato, hanno affermato vari funzionari indiani nelle ultime settimane, sfidando le pressioni degli Stati Uniti.

All’inizio di questa settimana, il ministro indiano del Petrolio Hardeep Singh Puri ha affermato che l’India non sta speculando sull’importazione di greggio russo, ma che in realtà contribuisce a tenere sotto controllo i prezzi globali del petrolio.

“L’adesione dell’India a tutte le norme internazionali ha impedito uno shock catastrofico di 200 dollari al barile”, ha scritto Puri in un articolo pubblicato lunedì sul quotidiano The Hindu.

“Alcuni critici sostengono che l’India sia diventata una ‘lavanderia’ per il petrolio russo. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità”, ha affermato il ministro.

Peter Navarro, consigliere senior della Casa Bianca per il commercio e la produzione, ha dichiarato al programma Sunday Morning Futures di Fox News che l’India non è “altro che una lavanderia per il Cremlino”, riferendosi al fatto che Nuova Delhi importa petrolio russo a basso costo e vende i combustibili raffinati a prezzi più elevati in Europa e in Asia.

L’India non ha violato alcuna norma sul petrolio russo, ha affermato il ministro indiano, aggiungendo che ha “stabilizzato i mercati e impedito una spirale dei prezzi globali”.

Le accese discussioni sul ruolo dell’India nel commercio del petrolio russo sono sorte mentre il primo ministro indiano Narendra Modi incontrava all’inizio di questa settimana il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin in occasione di un vertice sulla sicurezza in Cina.