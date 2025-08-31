L’inarrestabile ascesa del Bitcoin nelle aziende: MicroStrategy diventa “Strategy” e guida la corsa

Il mondo aziendale sta assistendo a una rivoluzione silenziosa, ma profonda. La criptovaluta più famosa, il Bitcoin, non è più un asset di nicchia, ma una vera e propria riserva strategica per un numero crescente di società pubbliche. Visual Capitalist e Voronoi hanno preparato una presentazione grafica che mostra quali società credano maggiormente in Bitcoin da cumularne enormi riserve.

Questo cambiamento di rotta, guidato da figure visionarie come Michael Saylor, sta ridefinendo le priorità finanziarie e i modelli di business tradizionali. Il culmine di questa evoluzione si manifesta con la clamorosa trasformazione di MicroStrategy in “Strategy”, un segnale inequivocabile del suo impegno totale verso il futuro del denaro digitale.

I principali detentori di Bitcoin: un’analisi dei giganti

Strategy (ex MicroStrategy) è una società di software e business intelligence che ha ottenuto una notorietà inaspettata per la sua strategia aggressiva di accumulo di Bitcoin . Guidata dal co-fondatore e presidente Michael Saylor , l’azienda ha fatto della criptovaluta un punto focale.

è una società di software e business intelligence che ha ottenuto una notorietà inaspettata per la sua strategia aggressiva di accumulo di . Guidata dal co-fondatore e presidente , l’azienda ha fatto della criptovaluta un punto focale. MARA Holdings Gigante del mining di Bitcoin che detiene una vasta riserva, dimostrando la fiducia del settore nella propria produzione.

Gigante del mining di Bitcoin che detiene una vasta riserva, dimostrando la fiducia del settore nella propria produzione. XXI Un detentore significativo, che diversifica le proprie attività con una solida posizione in Bitcoin.

Un detentore significativo, che diversifica le proprie attività con una solida posizione in Bitcoin. Bitcoin Standard Treasury Company Società dedicata a offrire soluzioni di tesoreria in Bitcoin, facilitando l’adozione da parte di altre aziende. Quindi il suo possesso potrebbe essere, per la massima parte, fiduciario, in nome di terzi.

Società dedicata a offrire soluzioni di tesoreria in Bitcoin, facilitando l’adozione da parte di altre aziende. Quindi il suo possesso potrebbe essere, per la massima parte, fiduciario, in nome di terzi. Trump Media & Technology Group La holding mediatica dell’ex presidente Trump che ha recentemente abbracciato il Bitcoin come riserva finanziaria.

La holding mediatica dell’ex presidente Trump che ha recentemente abbracciato il Bitcoin come riserva finanziaria. Riot Platforms Importante azienda di mining che accumula Bitcoin, capitalizzando il proprio successo operativo.

Importante azienda di mining che accumula Bitcoin, capitalizzando il proprio successo operativo. Metaplanet Società giapponese che ha adottato Bitcoin come riserva di tesoreria per proteggere il proprio capitale dall’inflazione.

Società giapponese che ha adottato Bitcoin come riserva di tesoreria per proteggere il proprio capitale dall’inflazione. Galaxy Digital Holdings Azienda di servizi finanziari focalizzata sul settore delle criptovalute che detiene un cospicuo portafoglio.

Altre società pubbliche Un numero crescente di aziende sta discretamente accumulando Bitcoin, seguendo la scia dei leader di settore.