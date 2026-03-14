L’immane forza del caso S241125n: come la fusione di due buchi neri ha “acceso” il cosmo (e quali sono i veri rischi)

In astrofisica, proprio come nelle dinamiche macroeconomiche, esistono eventi di una portata così colossale da costringere gli analisti a rivedere i propri modelli. L’evento S241125n, registrato nel novembre 2024, rientra esattamente in questa categoria. Per decenni abbiamo considerato la fusione dei buchi neri come un processo incredibilmente violento , ma del tutto invisibile, un evento che si consuma nel buio più assoluto e che comunica con noi solo tramite le increspature dello spazio-tempo. Eppure, questa volta, l’immane forza scatenata dall’impatto ha letteralmente acceso l’universo.

Una collisione da oltre 100 masse solari

Per comprendere la genesi di questo lampo gamma (GRB), dobbiamo prima quantificare le forze in gioco. I due buchi neri protagonisti dell’evento non erano pesi piuma: insieme superavano le 100 masse solari. Quando due colossi del genere spiraleggiano l’uno verso l’altro fino a fondersi, l’energia rilasciata sotto forma di onde gravitazionali è superiore a quella emessa da tutte le stelle dell’universo visibile messe insieme in quel preciso istante.

La fusione, tuttavia, raramente è perfettamente simmetrica. Questa asimmetria genera un effetto noto come “kick” gravitazionale, un rinculo spaventoso. Il buco nero neonato, ancora più massiccio, non resta fermo sul posto , ma viene sparato a velocità relativistiche (prossime a quelle della luce) attraverso lo spazio circostante.

Il proiettile cosmico e il getto di raggi gamma

Ed è qui che la teoria incontra l’osservazione del satellite Swift della NASA. Se questo rinculo fosse avvenuto nel vuoto interstellare, non avremmo visto nulla. I dati, invece, ci dicono che lo scontro è avvenuto nel cuore denso e caotico di un Nucleo Galattico Attivo (AGN), un disco rotante di gas e polveri spesso anni luce.

Il nuovo buco nero, sfrecciando come un proiettile cosmico in questo ambiente iper-denso, ha iniziato a inghiottire materia a un ritmo insostenibile, superando di gran lunga il cosiddetto “limite di Eddington” (il punto in cui la pressione di radiazione dovrebbe fermare la caduta di ulteriore gas). Le conseguenze di questa indigestione forzata sono state catastrofiche:

Formazione del getto: La materia non potendo cadere tutta nel buco nero è stata incanalata dai campi magnetici e sparata dai poli sotto forma di getti di plasma.

La materia non potendo cadere tutta nel buco nero è stata incanalata dai campi magnetici e sparata dai poli sotto forma di getti di plasma. Onda d’urto: Il getto, inizialmente intrappolato nel gas galattico, ha generato una pressione immensa.

Il getto, inizialmente intrappolato nel gas galattico, ha generato una pressione immensa. Breakout (Rottura): Quando l’energia ha infine “bucato” il disco di gas, si è liberata sotto forma di un violentissimo lampo di raggi gamma.

Questo fenomeno può essere pericoloso per la Terra?

Di fronte a forze in grado di squarciare intere nebulose, la domanda è lecita ed è doveroso rispondere con estremo pragmatismo. I lampi di raggi gamma sono, di fatto, l’evento elettromagnetico più energetico e letale dell’universo.

Distanza dell’Evento Livello di Pericolo per la Terra Effetto Potenziale Oltre 1 miliardo di anni luce Nullo (Caso S241125n) Solo rilevamenti scientifici tramite satelliti specializzati. Poche migliaia di anni luce Moderato/Alto Alterazioni atmosferiche, potenziale disturbo ai satelliti. Meno di 1.000 anni luce (e puntato verso di noi) Catastrofico Distruzione dell’ozonosfera, estinzione di massa (simile a quanto teorizzato per l’estinzione dell’Ordoviciano).

Il caso S241125n si è verificato a circa 4,2 miliardi di anni luce di distanza. A questa immensa lontananza, l’energia del getto si è diluita espandendosi nello spazio, arrivando a noi come un flebile sussurro catturato solo da strumenti sofisticatissimi. Pertanto, non vi è alcun pericolo per il nostro pianeta , ma ci offre una lezione fondamentale: l’universo è un sistema dinamico e violento, e la nostra sicurezza dipende esclusivamente dalla rassicurante vastità dello spazio profondo.