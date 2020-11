LIA QUARTAPELLE ATTACCA PIEMONTESI E LOMBARDI “COLPA LORO PER I CONTAGI”. MOLINARI INTERVIENE

posted by Guido da Landriano

Lia Quartapelle oggi ha attaccato duramente cittadini e governi del Piemonte e della Lombardia, dando una responsabilità ai governi ed ai cittadini di queste regioni, Lombardia in testa, per quello che sta capitando con il Covid-19, nonostante sia stata proprio la Lombardia ad imporre dei contestati limiti alle aperture in anticipo sui DCPM, ottenendo alcuni risultati positivi nella limitazione della diffusione del virus.

quest’intervento, tra l’altro sull’ordine dei valori, ha causato violente proteste della Lega, con l’espulsione di un deputato ed ha portato a questa forte presa di posizione del capogruppo Molinari in aula.

Ringraziamo Inriverente e buon ascolto.