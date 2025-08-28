L’Europa si scontra con la realtà: obiettivi mobilità elettrico 2035 impossibili. Costruttori in allarme

Gli obiettivi dell’Unione Europea di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli, compresa una riduzione del 100% per le automobili entro il 2035, non sono più realizzabili, hanno affermato mercoledì i vertici delle associazioni europee dei costruttori e dei fornitori automobilistici.

Il 12 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ospiterà i dirigenti del settore automobilistico per discutere del futuro del settore, che sta affrontando la doppia minaccia della concorrenza cinese nel settore dei veicoli elettrici e dei dazi statunitensi.

In una lettera indirizzata alla von der Leyen, Ola Kaellenius, CEO di Mercedes-Benz, e Matthias Zink, CEO della divisione powertrain e chassis di Schaeffler AG, hanno affermato il loro impegno a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette dell’UE entro il 2050.

Tuttavia, hanno affermato che i produttori dell’UE si trovano ora ad affrontare una dipendenza quasi totale dall’Asia per le batterie, oltre a infrastrutture di ricarica disomogenee, costi di produzione più elevati e dazi statunitensi.

Il blocco deve andare oltre gli obiettivi relativi ai veicoli nuovi, hanno sostenuto, come la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% rispetto ai livelli del 2021 per le automobili e del 50% per i furgoni entro il 2030 e del 100% per entrambi entro il 2035.

Le auto elettriche hanno una quota di mercato di circa il 15% delle auto nuove nell’UE, mentre i furgoni raggiungono il 9%.

“Raggiungere i rigidi obiettivi di CO2 per auto e furgoni per il 2030 e il 2035 è, nel mondo di oggi, semplicemente non più fattibile”, hanno scritto.

Gli obblighi di legge e le sanzioni non favorirebbero la transizione, hanno scritto. “I veicoli elettrici saranno in prima linea, ma deve esserci spazio anche per i veicoli ibridi (plug-in), i range extender, i veicoli con motori a combustione interna altamente efficienti, l’idrogeno e i combustibili decarbonizzati”, si legge nella lettera.

Anche la normativa sulle emissioni di CO2 per autocarri e autobus pesanti deve essere rivista, hanno affermato i due presidenti delle associazioni.

A marzo, la Commissione ha accettato di concedere alle case automobilistiche più tempo per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 inizialmente fissati per il 2025. Anche i membri del gruppo di centro-destra di von der Leyen hanno chiesto all’UE di ritirare il divieto sui motori a combustione previsto per il 2035.

Quello che sta accadendo negli USA, dove ci si avvia all’eliminazione degli obblighi di transizione all’elettrico, lasciando che siano gli automobilisti a scegliere quale tipo di motorizzazione acquistare, rischia di mettere l’Europa in grave difficoltà, lasciandola esposta alla concorrenza cinese, che , fra l’altro, controlla gran parte delle terre rare e delle materie prime necessarie alla transizione verso l’elettrico. L’industria dell’auto europea rischia di estinguersi, se si continuerà nella direzione di una transizione energetica forzata.