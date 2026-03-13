Idee & consigli
L?economia spiegata facile a 22€ anziché 28, ultimi due giorni
Come ogni anno, in occasione del compleanno dell’autore, il libro di Economia Spiegata Facile sarà disponibile a prezzo super scontato. La nuova edizione è in vendita a 22€, anziché 28€; se si considera che già il libro è molto più economico rispetto all’edizione precedente e che oggi è nutrito di oltre 500 pagine, è un’offerta davvero imperdibile.
