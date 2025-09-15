Le società petrolifere USA stanno licenziando, nonostante la spinta ai fossili di Trump

Mentre l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Trump incoraggia le compagnie petrolifere e del gas ad aumentare la produzione, introducendo una vasta gamma di politiche a sostegno dell’espansione dei combustibili fossili, diverse aziende statunitensi stanno annunciando tagli di posti di lavoro su larga scala. Nonostante la forte espansione della produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti negli ultimi anni e il potenziale di ulteriore crescita, diverse grandi compagnie petrolifere sono state costrette a tagliare migliaia di posti di lavoro nell’ultimo anno.

Dall’inizio della pandemia di Covid-19, abbiamo assistito all’ era delle “megafusioni”, con diverse grandi compagnie petrolifere statunitensi che hanno acquisito società più piccole ed espanso le loro attività in patria e all’estero. Dal 2023, Chevron, Exxon, ConocoPhillips e Occidental hanno tutte acquisito società più piccole operanti nel settore dei combustibili fossili per aumentare la loro capacità produttiva. Tuttavia, negli ultimi mesi, molte di queste grandi compagnie petrolifere sono state costrette a licenziare migliaia di lavoratori a causa del calo dei prezzi del petrolio per ridurre i costi.

A settembre, la ConocoPhillips, con sede in Texas, ha annunciato l’intenzione di tagliare fino al 25% del suo personale globale, ovvero ben 3.250 persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato il posto di lavoro entro la fine dell’anno. L’azienda impiega attualmente circa 13.000 persone. Dennis Nuss, portavoce dell’azienda, ha dichiarato in un comunicato: “Cerchiamo sempre di capire come possiamo essere più efficienti con le risorse che abbiamo”. ConocoPhillips ha completato l’ acquisizione da 17 miliardi di dollari di Marathon Oil lo scorso anno, ampliando in modo significativo le proprie attività e aumentando il numero di lavoratori sotto la sua gestione.

L’amministrazione Trump ha introdotto una serie di nuove politiche volte ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l’estrazione di petrolio e gas e a migliorare l’accesso ai terreni federali per l’esplorazione, misure che dovrebbero stimolare una maggiore esplorazione e produzione di combustibili fossili nei prossimi anni. Tuttavia, alcune di queste politiche richiederanno diversi anni per entrare in vigore. Nel frattempo, le aziende di combustibili fossili che hanno speso ingenti somme in importanti acquisizioni negli ultimi anni stanno lottando contro i bassi profitti.

Sebbene i prezzi del petrolio siano aumentati negli ultimi mesi, sono ben lontani dai massimi post-pandemia registrati un paio di anni fa. Il prezzo medio del greggio negli Stati Uniti è stato di circa 64 dollari al barile quest’anno, il che significa che le aziende hanno potuto continuare a perforare, ma senza realizzare profitti così elevati come negli anni precedenti. Ciò ha portato i profitti di ConocoPhillips a diminuire del 15% su base annua, attestandosi a 2 miliardi di dollari nel secondo trimestre.

All’inizio dell’anno, anche la seconda compagnia petrolifera degli Stati Uniti, Chevron, ha annunciato l’intenzione di licenziare fino al 20% della sua forza lavoro entro il 2026, il che potrebbe significare fino a 9.000 persone. A maggio, Chevron ha licenziato 800 dipendenti nel bacino permiano nell’ambito di un piano di riduzione dei costi, dopo aver licenziato 600 dipendenti in California all’inizio del mese.

Chevron ha recentemente visto revocata la sua licenza per la produzione di petrolio in Venezuela, il che ha ridotto la sua produzione di greggio all’estero. Tuttavia, la major petrolifera ha anche recentemente vinto la causa contro Exxon Mobil in una controversia sulle attività petrolifere offshore di Hess Corp. nella nazione sudamericana della Guyana, consentendole di completare l’acquisizione da 53 miliardi di dollari di Hess e di espandere le sue operazioni in Guyana.

Anche Halliburton e la società di servizi petroliferi SLB hanno annunciato all’inizio di quest’anno che avrebbero ridotto la loro forza lavoro. Il calo dei prezzi del petrolio ha costretto 22 produttori statunitensi quotati in borsa, esclusi Exxon e Chevron, a tagliare la loro spesa in conto capitale di 2 miliardi di dollari, secondo un’ analisi Reuters sui risultati finanziari del secondo trimestre.

Negli ultimi mesi, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati dell’OPEC+ hanno lottato per riconquistare la quota di mercato persa negli ultimi anni a favore degli Stati Uniti e di altri produttori. Dopo diversi anni di rigide quote sulla produzione di petrolio, l’OPEC+ ha annunciato l’intenzione di aumentare la produzione di 137.000 barili al giorno a partire da ottobre, il che potrebbe far scendere i prezzi globali del petrolio. L’aumento delle quote dell’OPEC+ ha già portato quest’anno a un calo dei prezzi internazionali del petrolio di circa il 12%, appena al di sopra dei livelli di pareggio per molte compagnie petrolifere statunitensi.

Secondo Baker Hughes, il numero di impianti di trivellazione in funzione negli Stati Uniti è diminuito quest’anno di circa 69 unità, attestandosi a 414. Kirk Edwards, presidente della Latigo Petroleum con sede in Texas, ha dichiarato: “Qui nel Permiano siamo passati da ‘drill, baby, drill’ a ‘wait, baby wait’”. Molti produttori statunitensi stanno aspettando che i prezzi del petrolio aumentino prima di aumentare la produzione, richiedendo tra i 70 e i 75 dollari al barile per rimettere in funzione gli impianti di trivellazione.

La decisione di tagliare le spese da parte di molte grandi compagnie petrolifere e del gas statunitensi, che segue un’era post-pandemica caratterizzata da megafusioni e spese elevate, ha portato a una diffusa riduzione dei posti di lavoro. Poiché l’OPEC+ prevede di aumentare la produzione nei prossimi mesi, possiamo aspettarci che la tendenza al ribasso dei prezzi del petrolio continui, con conseguenti profitti bassi per diverse aziende statunitensi e piani di spesa cauti per i prossimi mesi.