Le scorte di missili e intercettori USA basteranno contro l’Iran? Numeri e capacità industriale a confronto

L’operazione Epic Fury ha superato le sue prime cento ore, portando alla luce un interrogativo che gli analisti militari ed economici si pongono da tempo: quanto sono profondi i magazzini militari degli Stati Uniti? La moderna guerra d’attrito si gioca non solo nei cieli del Medio Oriente, ma soprattutto nelle linee di produzione industriale. I vertici militari statunitensi, tra cui il Segretario alla Guerra Pete Hegseth e il Capo degli Stati Maggiori Riuniti, il Generale Dan Caine, ostentano sicurezza, ma i numeri e le tempistiche industriali raccontano una storia più complessa, che merita un’analisi tecnica e disincantata.

I numeri del conflitto: un’asimmetria balistica

Per comprendere l’entità della sfida logistica, dobbiamo partire dai dati forniti dal CENTCOM. Il regime iraniano ha lanciato una quantità massiccia di vettori, nel tentativo di saturare le difese aeree statunitensi e alleate.

Missili balistici lanciati dall’Iran: Oltre 500.

Oltre 500. Droni d’attacco (prevalentemente tipo Shahed): Oltre 2.000.

See more Chairman Caine provided an update on Operation Epic Fury. pic.twitter.com/dAkacRZC6R — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 4, 2026

Tuttavia, il ritmo di fuoco di Teheran sta subendo una contrazione drastica. Secondo il Generale Caine, i lanci di missili balistici di teatro sono crollati dell’86% rispetto al primo giorno di combattimenti (con un calo del 23% solo nelle ultime 24 ore), mentre l’uso di droni d’attacco monodirezionali è diminuito del 73%. Questo declino è in gran parte dovuto alla distruzione sistematica delle piattaforme di lancio e all’eliminazione dei nodi di comando e controllo (C2) dei Pasdaran.

Di seguito, una tabella riassuntiva delle dinamiche operative attuali:

Metrica Operativa Dati Iniziali (Giorno 1-3) Dati Attuali (Giorno 4+) Trend Lanci Missilistici (Iran) Massima intensità (500+ totali) -86% rispetto al Giorno 1 In forte calo Lanci Droni (Iran) Oltre 2.000 totali -73% rispetto ai giorni iniziali In netto calo Munizioni USA Impiegate Missili standoff di precisione (costosi) Bombe a caduta libera JDAM/Hellfire Transizione verso armi economiche Dominio Aereo USA Contestato / Difensivo Superiorità aerea localizzata stabilita Espansione verso l’entroterra

Il problema della “Magazine Depth”: la coperta è corta?

Il nocciolo della questione economica e militare risiede nella cosiddetta magazine depth, ovvero la “profondità del caricatore”. Intercettare migliaia di droni economici Shahed con missili difensivi Patriot, che costano milioni di dollari al pezzo, è un’equazione finanziariamente insostenibile nel lungo periodo. In un briefing a porte chiuse, è emerso che i droni iraniani rappresentano una sfida imponente e che le difese aeree statunitensi non saranno matematicamente in grado di intercettarli tutti.

See more Trump admin officials acknowledged during a closed-door briefing on Capitol Hill Tuesday that Iran’s Shahed attack drones represent a major challenge and US air defenses will not be able to intercept them all.

The drones, Defense Secretary Pete Hegseth and Chairman of the Joint… — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) March 4, 2026

Il Segretario Hegseth rassicura il pubblico affermando che le scorte di intercettori Patriot rimangono “estremamente solide”. È naturale che l’oste affermi che il proprio vino è eccellente, ma la realtà industriale presenta delle rigidità ineludibili. Le riserve americane, come abbiamo più volte sottolineato su queste pagine, sono state pesantemente erose prima dalle generose donazioni all’Ucraina, e successivamente dal prolungato logoramento navale contro le milizie Houthi nello Yemen. Costruire un intercettore avanzato richiede anni e capitali ingenti; non è un bene che si può ordinare su Amazon con consegna Prime.

La transizione tattica e le soluzioni industriali

Per ovviare al problema dell’esaurimento delle munizioni “standoff” (quelle lanciate da distanza di sicurezza), il CENTCOM ha operato un saggio e rapido cambio di tattica. Avendo stabilito la superiorità aerea sulla costa meridionale iraniana, gli USA stanno ora impiegando armi a caduta libera a guida GPS o laser (JDAM da 500, 1.000 e 2.000 libbre) e missili Hellfire. Di queste munizioni meno complesse, gli Stati Uniti possiedono scorte pressoché illimitate. Avvicinarsi al bersaglio riduce i costi, ma aumenta i rischi per i piloti, confermando come in guerra ogni risparmio economico si paghi in esposizione tattica.

La vera soluzione al problema degli intercettori, tuttavia, non è tattica, maindustriale. L’amministrazione Trump ha convocato i dirigenti dei principali appaltatori della difesa alla Casa Bianca per accelerare brutalmente la produzione di armi. Il Presidente ha dichiarato sui social che le scorte di livello “medio e medio-alto” non sono mai state così floride, ma ha ammesso candidamente che per gli armamenti di “fascia altissima” la situazione non è ancora ottimale, seppur supportata da riserve stoccate in paesi terzi.

La guerra moderna impone un ritorno alla politica industriale di lungo termine. Non si investe in grandi impianti di produzione senza una prospettiva di produzione continuativa, e questo è il vero problema dell’industria militare: se c’è la pace lavora al minimo, tranne che non si sviluppino degli altri conflitti, anche esterni, che mantengano le linee attive. In questo momento gli arsenali si svuotano, ma l’organizzazione del loro rapido riempimento richiede che la domanda sia continua. Anche considerando i paesi mediorientali, cosa giustifica qeusta domanda.

In caso di un potenziale conflitto ad alta intensità nel Pacifico contro la Cina, o di una recrudescenza con la Russia, lo stato attuale dei magazzini americani è oggettivamente peggiore rispetto agli inizi di questa campagna. Il tempo e il denaro necessari per ripristinare queste riserve strategiche saranno il vero banco di prova per la tenuta macroeconomica e geopolitica dell’Occidente nei prossimi anni.