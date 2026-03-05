L’asse industriale USA-Giappone: nucleare Westinghouse e gas nel maxi-piano da 550 miliardi

Gli Stati Uniti e il Giappone stanno valutando l’inclusione di un progetto nucleare che coinvolge Westinghouse nel pacchetto di investimenti da 550 miliardi di dollari che il Giappone ha promesso agli Stati Uniti nell’ambito dell’accordo commerciale bilaterale, secondo quanto riferito mercoledì a Reuters da fonti vicine al progetto. Questo accelererebbe anche la realizzazione di moderne centrali nucleari negli USA.

L’anno scorso, nell’ambito dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone, il Giappone si è impegnato ad acquistare prodotti americani per un valore di 8 miliardi di dollari all’anno. Il governo giapponese ha anche accettato di investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, ha dichiarato la Casa Bianca.

All’epoca, il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha salutato l’accordo come “storico” e ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero utilizzato i 500 miliardi di dollari di investimenti giapponesi “per costruire le nostre infrastrutture energetiche, la produzione di chip, l’estrazione di minerali critici e la costruzione navale, solo per citarne alcuni”.

Il piano per un progetto di energia nucleare, così come un impianto di raffinazione del rame, è in fase di discussione e potrebbe essere discusso nei dettagli alla fine di questo mese, quando il primo ministro giapponese Sanae Takaichi incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca il 19 marzo, secondo fonti anonime di Reuters. Notiamo che comunque la realizzazione di una centrale nucleare negli USA sarebbe un ottimo risultato per l’industria giapponese.

Westinghouse, che potrebbe essere coinvolta nel progetto di energia nucleare, è stata indicata come una delle aziende che hanno espresso interesse a lanciare progetti nel settore energetico, secondo un fact sheet congiunto per gli investimenti Giappone-USA.

Finora, il Giappone ha impegnato 36 miliardi di dollari come prima tranche del suo impegno di investimento di 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti nell’ambito dell’accordo commerciale dello scorso anno, compresi i piani per la costruzione di una centrale elettrica a gas naturale da 9,2 gigawatt in Ohio.

La maggior parte dei fondi della prima tranche di investimento sarà utilizzata per costruire la più grande centrale elettrica a gas naturale, con una capacità di 9,2 GW.

“Rafforzeremo l’affidabilità della rete, amplieremo la potenza di base e sosterremo la produzione americana con energia a prezzi accessibili”, ha dichiarato il segretario Lutnick in una dichiarazione dopo l’accordo. L’impianto sarà costruito in Ohio. La struttura sarà gestita da una filiale della giapponese SoftBank, SB Energy.

Il resto dei 36 miliardi di dollari sarà suddiviso tra una fabbrica di diamanti sintetici e un porto petrolifero in acque profonde nel Golfo. “Si prevede che questo progetto genererà 20-30 miliardi di dollari all’anno in esportazioni di greggio dagli Stati Uniti, garantirà la capacità di esportazione delle nostre raffinerie e rafforzerà la posizione dell’America come principale fornitore mondiale di energia”, ha affermato Lutnick.