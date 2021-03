LASCIENZA all’opera: il caso Astra Zeneca ed a chi può essere dato….

Quando la scienza, che è discussione , si incontra con la politica nasce “Lascienza”, quella praticata molto spesso in Italia, soprattutto al ministero della Sanità e nei vari Comitati Tecnici Scientifici, che prevede che invece vi sia un credo assoluto e massimo, sempre perfetto, che viene quindi a portare a norme cogenti ed indiscutibili.

Peccato che però poi Lascienza sia spesso in contrasto con se stessa. Perchè se la Scienza cerca di trovare delle leggi universali, Lascienza ha limiti a seconda della latitudine e della longitudine.

Facciamo un esempio: il Comitato consultivo nazionale canadese sull’immunizzazione (NACI) raccomanda alle province di quel paese di sospendere l’uso del vaccino AstraZeneca-Oxford COVID-19 su soggetti di età inferiore ai 55 anni a causa di problemi di sicurezza – linee guida che la maggior parte delle province ha affermato oggi che seguiranno.

Ma come, in Italia la stessa vaccinazione Astra Zeneca era prima consigliata solo alle persone sotto i 55 anni d’età, e poi è rimasta consigliata agli ultra 55 , ma solo se “In buona salute”. Che succede, i giovani canadesi sono meno robusti di quelli italiani? Oppure sono più deboli i nostri anziani. Oppure nel Manitoba il vaccino agisce diversamente rispetto al Veneto.

Come vedete Lascienza lavora diversamente dalla Scienza: la prima agisce per atti compiuti e assoluti, senza discussione, la scienza farebbe partire una discussione e una revisione fra chi ha dati e informazioni sulla materia. Lascienza è quell che, in modo assoluto e perentorio, impone norme senza discussione. Non ragiona e confronta i dati del Lockdown, lo impone . Non valuta i vantaggi scientifici delle mascherine, le impone. Nessuna discussione. Esattamente come per i vaccini, ma se qualcuno fa qualcosa di diverso, con migliori risultati?



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐