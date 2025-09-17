La transizione energetica entro il 2050 ci sarà ma sarà realistica e verso il Gas naturale: India, USA e Cina la guidano

Il gas naturale è l’unico combustibile fossile destinato ad aumentare la propria quota nel mix energetico di Stati Uniti, Cina e India entro il 2050, anche se l’uso di petrolio e carbone è in calo a livello globale, secondo le previsioni di S&P Global Commodity Insights. Il rapporto afferma che la scalabilità e le sfide commerciali sono i maggiori ostacoli che impediranno il passaggio diretto dal carbone alle energie rinnovabili, rendendo il gas naturale un ponte fondamentale nella transizione energetica globale.

I combustibili fossili continuano a essere la fonte di energia primaria più dominante in tutto il mondo, nonostante la rapida crescita delle energie rinnovabili. S&P Global ha previsto che le energie rinnovabili forniranno il 20% dell’energia globale entro il 2050, rispetto all’attuale 4%. “Entro il 2050, il gas sarà l’unico combustibile fossile con un potenziale aumento nel mix energetico di Stati Uniti, Cina e India”, afferma il rapporto.

Gli analisti osservano che la sostituzione del carbone con il gas ha guidato la transizione energetica negli Stati Uniti, in Europa e nel Sud-Est asiatico, mentre l’India è rimasta indietro in questo campo.

Il caso India: pragmatismo al potere

L’esempio dell’India è emblematico di questa dinamica. Il subcontinente, la cui domanda di energia è in crescita vertiginosa, si trova di fronte a un bivio strategico.

Situazione attuale: Il mix energetico indiano è dominato per il 77% da petrolio e carbone. Le rinnovabili pesano per un modesto 2%.

Il mix energetico indiano è dominato per il 77% da petrolio e carbone. Le rinnovabili pesano per un modesto 2%. Obiettivo al 2050: La quota dei fossili scenderà al 66%, mentre le rinnovabili saliranno al 16%. Un cambiamento notevole, ma che lascia i combustibili tradizionali saldamente al comando, anche se con una modifica nel mix.

Il governo di Nuova Delhi, ben consapevole di non poter sacrificare la crescita economica sull’altare di un ambientalismo utopico, sta portando avanti una strategia a più livelli, dove il pragmatismo prevale sull’ideologia:

Lotta alla povertà energetica: Grazie a programmi statali come il “PAHAL”, si sta incentivando massicciamente la sostituzione della biomassa tradizionale (spesso legna e sterco, altamente inquinanti e scarsi) con il più efficiente GPL per uso domestico. Un passo enorme per la qualità della vita di centinaia di milioni di persone.

Grazie a programmi statali come il “PAHAL”, si sta incentivando massicciamente la sostituzione della biomassa tradizionale (spesso legna e sterco, altamente inquinanti e scarsi) con il più efficiente GPL per uso domestico. Un passo enorme per la qualità della vita di centinaia di milioni di persone. La scommessa sull’idrogeno: Con la “National Green Hydrogen Mission”, l’India punta a diventare un hub globale per l’idrogeno verde. Un obiettivo ambizioso, quasi visionario, che guarda al futuro a lungo termine.

Con la “National Green Hydrogen Mission”, l’India punta a diventare un hub globale per l’idrogeno verde. Un obiettivo ambizioso, quasi visionario, che guarda al futuro a lungo termine. La dura realtà del presente: Consapevole che la domanda di petrolio crescerà ancora per decenni e che la produzione interna è in calo, il governo ha lanciato poderose riforme (come le politiche HELP e NELP) per attrarre investimenti stranieri e intensificare l’esplorazione (E&P) di nuovi giacimenti di petrolio e gas. Secondo S&P Global, ci sarebbero fino a 22 miliardi di barili di petrolio ancora da scoprire in bacini largamente inesplorati. In effetti, i bacini meno conosciuti di categoria II e III, ovvero Mahanadi, Mare delle Andamane, Bengala e Kerala-Konkan, contengono più petrolio del bacino permiano, che ha già prodotto 14 miliardi di barili dei suoi 34 miliardi di riserve di petrolio recuperabili .

L’India consuma molto più petrolio di quanto ne produca, soddisfacendo solo il 13% circa del proprio fabbisogno interno e dipendendo dalle importazioni per il resto. Si prevede che la domanda di petrolio dell’India aumenterà, trainata dalla crescita economica e dall’aumento dell’uso di veicoli.

Si prevede che l’India contribuirà maggiormente alla crescita della domanda globale di petrolio entro il 2030, anche se gli sforzi di transizione energetica, come i veicoli elettrici, mirano a frenare questa crescita. Purtroppo, la produzione interna di petrolio greggio dell’India è in calo, con una media di circa 700.000 barili al giorno (b/g) nel 2023 e una previsione di calo a 540.000 b/g entro il 2030, lasciando il Paese fortemente dipendente dalle importazioni per il proprio fabbisogno energetico.

L’inpegno indiano verso una transizione ordinata a fonti energetiche meno inquinanti, ma con un occhio sempre ben centrato all’equilibrio economico ed energetico, cercando di massimizzare le fonti energetiche interne. Una politicha che, sotto forme diverse, viene seguita anche da Stati Uniti e Cina, che non hanno abbandonato i fossili in modo ideologico e insconsiderato. Solo l’Europa, per partito preso, si sta impegnando in una politica di teorica totale decarbonizzazione, con gravi stress economici e di continuità di fornitura, per i propri sistemi energetici.

Domande e Risposte

1) Qual è il tema centrale della notizia? Il tema centrale è il ruolo insostituibile del gas naturale come “combustibile di transizione” nel mix energetico globale fino al 2050. Contrariamente alla narrazione comune di un’immediata sostituzione dei fossili con le rinnovabili, il report di S&P Global evidenzia come, per ragioni pratiche e di scalabilità, il gas sia l’unica fonte fossile destinata a crescere in mercati chiave come Stati Uniti, Cina e India. Questo lo posiziona come un ponte essenziale per abbandonare il più inquinante carbone, garantendo al contempo la sicurezza e la stabilità energetica necessarie alla crescita economica.

2) Perché questa notizia è importante? La notizia è importante perché sfida la visione semplicistica e spesso ideologica della transizione energetica. Mette in luce la discrepanza tra gli obiettivi politici a lungo termine e le necessità economiche e tecnologiche del presente. Sottolinea che la decarbonizzazione sarà un processo graduale e complesso, non un interruttore da spegnere e accendere. Per i decisori politici e gli investitori, comprendere il ruolo duraturo del gas è fondamentale per pianificare infrastrutture, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed evitare crisi energetiche dettate da scelte avventate o irrealistiche.

3) Quali sono le ricadute pratiche per un paese come l’India? Per l’India, la ricaduta è la necessità di perseguire una “doppia strategia” energetica. Da un lato, deve investire massicciamente in infrastrutture per il gas naturale e incentivare l’esplorazione nazionale per ridurre la dipendenza dal carbone e dalle costose importazioni. Dall’altro, deve continuare a gettare le basi per le tecnologie del futuro, come l’idrogeno verde e le rinnovabili, per non rimanere indietro. Questa politica richiede un delicato equilibrio tra investimenti nel presente fossile “più pulito” e scommesse sul futuro “verde”, gestendo enormi capitali e complesse sfide geopolitiche per alimentare la propria crescita.