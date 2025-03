La tedesca RWE taglia 10 miliardi di investimenti eneretici Green

La principale utility tedesca RWE sta riducendo il suo programma di investimenti in progetti energetici a basse emissioni di carbonio di 10 miliardi di euro a causa delle crescenti incertezze sulle politiche in materia di energie rinnovabili e sulla redditività.

I progetti di costruzione di RWE nel settore delle energie rinnovabili, per un totale di oltre 12 gigawatt (GW), stanno procedendo come previsto, ha dichiarato giovedì l’amministratore delegato Markus Krebber nei commenti ai risultati finanziari del 2024.

Tuttavia, “l’azienda sta rispondendo alle incertezze normative, ai vincoli della catena di approvvigionamento, ai rischi geopolitici e all’aumento dei tassi di interesse”, ha aggiunto RWE.

A causa dell’aumento dei costi e dei rischi, RWE sta aumentando il tasso di rendimento richiesto per i nuovi progetti da una media dell’8% a una media superiore all’8,5%., ma richiedere maggiori invstimenti significa scartare un maggior numero di impianti.

“A causa di una gestione del rischio più rigorosa e di aspettative di rendimento più elevate, nei prossimi anni RWE investirà meno di quanto previsto in precedenza”, ha dichiarato il colosso tedesco delle utility elettriche.

L’azienda prevede ora un totale di 38,1 miliardi di dollari (35 miliardi di euro) di investimenti netti per il periodo 2025-2030, ovvero circa 10,9 miliardi di dollari (10 miliardi di euro) netti in meno rispetto a quanto previsto in precedenza.

“A causa delle maggiori incertezze nel contesto degli investimenti, abbiamo aumentato i requisiti per gli investimenti futuri. Come risultato di una gestione del rischio più rigorosa e di aspettative di rendimento più elevate, investiremo meno di quanto previsto in precedenza fino al 2030”, ha dichiarato il CEO Krebber.

A novembre, RWE aveva già avvertito che “a causa dei risultati delle elezioni statunitensi, i rischi per i progetti eolici offshore sono aumentati. Ciò riguarda anche il progetto eolico offshore di RWE al largo della costa orientale degli Stati Uniti, che potrebbe subire ritardi a causa dei permessi in sospeso”.

RWE ha anche segnalato un decollo più lento del previsto del settore dell’idrogeno verde in Europa.

“Anche lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno in Europa non sta procedendo con la rapidità prevista. Questo potrebbe ritardare l’obiettivo di RWE di costruire ulteriori capacità di elettrolizzatori”, ha dichiarato l’azienda a novembre.

Tuttavia, all’inizio del mese RWE ha accettato di fornire idrogeno verde alla multinazionale francese del petrolio e del gas TotalEnergies in un accordo di 15 anni a partire dal 2030, in uno dei più grandi accordi di questo tipo a livello globale.