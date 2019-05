La Skeggia Impazzita – 31 Maggio – A cura di ArsenaleK

Supercazzole di giornata.

Massimo D'Alema: "Il PD non sa come si parla agli operai". Ha la bocca piena di tartine al salmone.

BRUXELLES . E' arrivata la letterina per #Tria.

Pare non siano contenti di quello che stiamo facendo per ridurre il debito e dicono che non abbiamo rispettato i patti: "Avevamo detto: e il cuore di tua madre per i miei cani".

[@LVIX1]

— Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 29, 2019