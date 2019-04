La Skeggia Impazzita – 1° Aprile – A cura di ArsenaleK

I pesci d’aprile meglio riusciti: Di Battista che non si candida alle europee, le auto blu acquistate all’insaputa di Di Maio, Juncker che dice di amare l’Italia, Berlusconi che pensa alle nuove generazioni e il buffissimo nuovo simbolo del PD. Risatone.

#Zngaretti chiedendo donazioni per il PD: "Voglio impedire che in Italia la politica la facciano i furbi, i ladri e i ricchi". Anche noi, infatti non vi votiamo più. #lariachetira

La Germania dice addio al nucleare, ma purtroppo non sa dove smaltire le scorie radioattive. In compenso le prossime Volkswagen a benzina funzioneranno inspiegabilmente anche senza carburante.

Nicola #Zingaretti "Il paese sta morendo, noi possiamo riaccendere i motori !" Ora non vi resta che trovare chi vi presta 10 euro per la benzina.

La #famigliatradizionale deve essere composta da due coccodrilli, un orango tango, due piccoli serpenti e un’aquila reale. Se non ci sono i due liocorni non se ne fa nulla.

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?

Vengo.

Vengo e mi metto, così, vicino a una finestra, di profilo, in controluce"#Dibattista scioglie le riserve su di una sua candidatura alle europee.

[@Mega_Fauna] pic.twitter.com/dkrAE4ir1D

— Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 31, 2019