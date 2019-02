La Scheggia Impazzita – 15 Febbraio – A cura di ArsenaleK

Mentre in Parlamento volano fogli, manette e buffetti, Berlusconi delira in Tv, mentre Renzi…pure. Salvini ha iniziato la sua nuova dieta a base di pecorino romano e Di Maio sta ripassando i costi/benefici della TAV e i voti in Abruzzo .Insomma la campagna elettorale è entrata nel vivo. Qualche delirio preliminare qui:

La Corte costituzionale boccia la disposizione Renzi-Gentiloni che consente di ripianare i disavanzi degli enti in 30 anni perché grava in modo sproporzionato sulle opportunità delle generazioni future.

Ah sì, conosco questa tecnica! Si chiama "E' colpa dei Governi successivi". — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

#Berlusconi: "a me hanno fatto tante e tali porcherie…"

Lo hanno fatto vestire da suora e ballare su un palo? [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 15, 2019

#Renzi non molla il PD: "Non scappo da casa!"

Matteo, guarda che i tuoi hanno già cambiato la serratura alla porta. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 15, 2019

#Renzi: "questo governo è formato da persone incompetenti, che non sanno di cosa parlano. Basti pensare a Toninelli e al tunnel del Brennero". E subito torna in mente lui quando disse: 'stiamo inaugurando il tunnel del Gottardo', che sta in Svizzera. [@antonio_carano] pic.twitter.com/KyVp2aalN2 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

Ho trovato la lista segreta di Di Maio che dimostra il suo incrollabile attaccamento ai principii del M5S. [@pap3rinik] pic.twitter.com/g38UotGr3o — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 15, 2019

#Lusi, confiscati 9 mln all'ex tesoriere della Margherita.

Condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione, da un paio di giorni esce dal carcere per andare a lavorare in un call center: "Io non posso stare fermo con le mani nelle mani…" [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 15, 2019

L'ambasciatore francese Masset ritorna a Roma.#Macron è come il pesce: dopo tre giorni… [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 15, 2019

Protesta latte, #Salvini incontra i pastori sardi e propone 44 milioni per ritirare 67 quintali di pecorino. Sto facendo i conti per capire a quanti selfie con una Gricia corrispondono. 😥 [@LVIX1] pic.twitter.com/eB3GrVk8sw — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

#Berlusconi magnanimo: "La Lega è cosi importante per il futuro dell'Italia per cui sono obbligato a trovare un buon rapporto con Salvini in attesa che si riconfermi il centrodestra". Come dire: non ho un soldo, mi tengo buona mia moglie che lavora e poi la mando affanculo. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 15, 2019

#Berlusconi: “gli italiani non mi hanno capito”.

E quando finalmente ci sono arrivati ti hanno mandato affanculo. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 15, 2019

#Renzi: “Salvini è una Ferragni che non ce l’ha fatta.

E sta già messo meglio di lui che è un Salvini che non ce l'ha fatta. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

#Berlusconi: "Solo sei italiani su cento votano per me". Se si fa tirare ancora un po' a breve potrà contare sui voti della Triade cinese. [@LVIX1] pic.twitter.com/AWm6v79ahm — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

Notizie che escono contemporaneamente: #14febbraio 1) Renzi: “Governo di cialtroni populisti che in 6 mesi ci hanno portato in recessione. Come minimo portano sfortuna”. 2) ‘Debiti dei Comuni scaricati su generazioni future’. La Consulta boccia le norme salva-bilanci di Renzi. pic.twitter.com/2J3MqXxZH1 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

#Renzi nel suo ultimo libro cita Giulio Andreotti "Nei confronti dei beneficiati rancorosi non provo rabbia, solo l'indifferenza che si riserva a chi ti delude per ragioni meschine".

Infatti verso di te non proviamo rabbia, un po' di irritazione quando scopriamo che ancora parli. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

#Zingaretti PD: "#Conte criticato in UE perché l'Italia non conta più niente". Rivogliono quelli di prima che gli aprivano la portiera e gli spazzolavano la forfora dalla giacca blu. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 14, 2019

"L'Italia non è più affidabile, è isolata, non troverà più partner economici".

Ok, rassegnamoci: abbiamo perso Francia e Germania. Oh, guarda, sorpresa! Intorno c'è tutto il resto del mondo! [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) February 13, 2019

A chi mi chiede se conosco personalmente Verhofstadt rispondo che i miei incontri con lui sono sempre stati molto fugaci, giusto il tempo di tirare l'acqua. — Paolo SavonaRola (@MinistroEconom1) February 14, 2019

Pensandoci bene Macron non ha bisogno di un ambasciatore a Roma.

Ha già un suo tirapiedi a cui può telefonare quando vuole. — Paolo SavonaRola (@MinistroEconom1) February 12, 2019

Sono certo che il Colle prenderà posizione rispetto al grave attacco mosso da Verhofstadt. Il minimo che ci possiamo attendere sono delle scuse formali.

Vedremo se Verhofstadt le accetterà. — Paolo SavonaRola (@MinistroEconom1) February 14, 2019

https://twitter.com/mat_brandi/status/1095984654140747776



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐