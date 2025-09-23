La resa dei conti: Pechino conquista l’auto tedesca un ibrido alla volta

C’è un confine sottile tra l’interdipendenza economica, la dipendenza strategica e la colonizzazione industriale , e la Germania, cuore industriale d’Europa, sembra averlo attraversato. I dati recenti sul commercio con la Cina non raccontano una semplice storia di squilibri, ma mostrano una parabola di “colonizzazione” economica silenziosa. Quello che fino a poco tempo fa era il simbolo della potenza manifatturiera tedesca, l’industria automobilistica, sta cedendo il passo, pezzo dopo pezzo, a un’avanzata cinese tanto inarrestabile quanto lucida.

Non si tratta più solo di una questione di quote di mercato, ma di un vero e proprio ribaltamento di ruoli, con l’Europa che, da venditore di tecnologia, si scopre un acquirente vorace di prodotti finiti e componenti essenziali. Mentre le auto tedesche fanno fatica a trovare un mercato in Cina, il mercato tedesco è sempre più colonizzato da componentistica finita cinese.

I numeri di un’invasione silenziosa

Per capire la portata del fenomeno, basta guardare i numeri. La locomotiva tedesca non solo arranca, ma sembra aver cambiato completamente la propria merce di scambio, in un quadro di rapporti commerciali che rasenta il surreale.

Il deficit commerciale esplode: Nei primi otto mesi del 2025, il deficit della Germania con la Cina è schizzato del 142,8%, raggiungendo i 17,4 miliardi di dollari USA. Un segnale inequivocabile di un rapporto che non è più in equilibrio, ma il mercato tedesco è pura terra di conquista per Pechino.

L'auto non è più il "Made in Germany" : Le esportazioni tedesche di auto a combustione in Cina sono crollate del 43,9% in nove mesi. L'auto, un tempo fiore all'occhiello del commercio teutonico, ha ceduto il primo posto a un bene commodity, non industriale: l'oro grezzo, sicuramente non un prodotto tecnologico.

: Le esportazioni tedesche di auto a combustione in Cina sono crollate del 43,9% in nove mesi. L’auto, un tempo fiore all’occhiello del commercio teutonico, ha ceduto il primo posto a un bene commodity, non industriale: l’oro grezzo, sicuramente non un prodotto tecnologico. La filiera si sgretola: Il declino non riguarda solo l’auto finita, ma l’intera catena del valore. Le esportazioni di componenti per auto Made in Germany sono diminuite del 32,3%, quelle di trasmissioni automatiche del 12,9% e i macchinari industriali, altro caposaldo tedesco, hanno segnato un calo del 16,2%.

La risposta cinese: ibridi e batterie

Mentre l’export tedesco indietreggia, l’offensiva cinese si fa più aggressiva e strategica. Pechino, consapevole dei dazi imposti sulle auto completamente elettriche, ha scommesso (e vinto) sul segmento dei veicoli ibridi plug-in (PHEV), inondando il mercato europeo con prodotti dal costo competitivo e con un’autonomia rassicurante per i consumatori.

Boom degli ibridi: Le spedizioni cinesi di PHEV verso l’UE sono aumentate del 439,4% in valore, raggiungendo i 2,8 miliardi di dollari, eludendo di fatto le barriere tariffarie. Con il trucco della doppia alimentazione Pechino ha ingannato la UE, o meglio la UE si è lasciata ingannare. Del resto Filippo II di Macedonia diceva che “Nessuna fortezza è inespugnabile, purché un asino carico d’oro possa raggiungerla“.

Dipendenza dalle batterie: Parallelamente, l'Europa è sempre più legata alle forniture cinesi per le batterie agli ioni di litio, con le importazioni salite del 36,6%. La Germania, in particolare, ha importato batterie per oltre 9 miliardi di dollari, rendendo Pechino un partner indispensabile per la sua stessa transizione energetica.

L’Europa si trova ora in un momento cruciale, divisa tra le dichiarazioni roboanti di difendere la propria industria e una realtà commerciale che mostra un’inversione di tendenza sempre più marcata.

L’obiettivo dichiarato di “fare in Europa le auto del futuro” sembra scontrarsi con la preferenza dei consumatori per i prodotti cinesi e con la capacità di Pechino di adattare la sua strategia in modo fulmineo, mentre i produttori europei sono soffocati da una burocrazia asfissiante e da richieste governativie assurde. Con queste regole la partita , appena iniziata, è già persa. .

