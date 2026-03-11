La “Palestra dei Robot”: la sfida della Germania a USA e Cina passa da Monaco

Mentre il dibattito pubblico si arena spesso su questioni puramente teoriche circa l’Intelligenza Artificiale, in Baviera si è deciso di passare ai fatti, e con una certa muscolarità. Presso il TUM Convergence Centre, a due passi dall’aeroporto di Monaco, sta prendendo vita quello che potremmo definire il “tempio” della robotica europea: il TUM RoboGym.

Si tratta di una struttura di circa 2.300 metri quadrati interamente dedicata all’addestramento di centinaia di robot umanoidi. L’operazione, dal valore complessivo di circa 17 milioni di euro (quasi 20 milioni di dollari), vede una collaborazione strategica tra la Technical University of Munich (TUM) e la società NEURA Robotics. Quest’ultima ha messo sul piatto la fetta più consistente dell’investimento — circa 11 milioni di euro — fornendo non solo i capitali, ma anche l’infrastruttura hardware necessaria per far correre i nuovi “atleti” d’acciaio.

Il primato del dato sulla meccanica

In un’epoca in cui la meccanica fine sembra aver raggiunto vette d’eccellenza, il vero collo di bottiglia non è più la capacità di un braccio robotico di muoversi, ma la sua capacità di capire cosa stia facendo. Come sottolineato da David Reger, CEO di NEURA Robotics, la competizione globale non si vince più sui bulloni, ma sulla qualità dei dati.

A differenza dei modelli linguistici come ChatGPT, che possono attingere a sterminate praterie di testi online, la cosiddetta Embodied AI (l’IA dotata di corpo fisico) soffre di una cronica carenza di dati. I video sul web che mostrano compiti specifici sono rari e le simulazioni digitali, per quanto avanzate, non riescono ancora a replicare con precisione la complessità degli attriti e delle resistenze del mondo reale.

Il RoboGym serve esattamente a questo: è una palestra dove istruttori umani mostrano ai robot come piegare scatole, assemblare componenti o manipolare oggetti. Attraverso la ripetizione e l’apprendimento assistito, i robot acquisiscono competenze generali che potranno poi applicare autonomamente in contesti industriali o domestici.

Sovranità tecnologica e visione espansiva

L’approccio tedesco, marcatamente orientato alla collaborazione tra accademia e industria, riflette una visione che potremmo definire “neokeynesiana tecnologica”: lo Stato (attraverso l’università pubblica) e il settore privato investono massicciamente in infrastrutture critiche per garantire la sovranità tecnologica del continente.

In un momento di forte tensione geopolitica tra Est e Ovest, il professor Lorenzo Masia, direttore del RoboGym, è stato chiaro: creare un polo di competenza europeo è l’unico modo per non ridursi a semplici spettatori della sfida tra colossi americani e cinesi.

I numeri dell’operazione

Voce Dettaglio Investimento Totale € 17.000.000 Contributo NEURA € 11.000.000 Superficie 2.300 m² Obiettivo Addestramento di centinaia di robot umanoidi Località Monaco di Baviera, Germania

Il progetto non è solo un centro di ricerca, ma una vera e propria fucina di talenti. Gli studenti e i ricercatori del TUM avranno accesso a tecnologie che altrove restano confinate nei laboratori segreti delle Big Tech. L’obiettivo a lungo termine è trasformare il robot umanoide da curiosità fantascientifica a supporto quotidiano, sicuro ed efficiente, per l’essere umano.

In definitiva, se la Germania riuscirà a dettare il passo nella “corsa ai dati fisici”, il TUM RoboGym potrebbe rappresentare la pietra angolare di una nuova rivoluzione industriale europea, dove l’intelligenza non è solo pensata, ma finalmente incarnata. Vedremo se questi esercizi teorici, e fisici, saranno in grado effettivamente di creare una robotica avanzata europea alternativa ai poli cinesi e americano.