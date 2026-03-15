La guerra invisibile del food delivery: spionaggio e algoritmi nello scontro per il mercato brasiliano

Il settore delle consegne a domicilio, che molti considerano un semplice vezzo per consumatori urbani, si sta rivelando un vero e proprio campo di battaglia geopolitico e industriale. Non è solo l’Italia a interrogarsi sulle dinamiche e le storture di questo mercato, ma il fronte più caldo si è aperto paradossalmente all’interno dei BRICS. In Brasile, un’industria da 20 miliardi di dollari l’anno si è trasformata in una vera e propria spy story aziendale, dove l’invasività delle piattaforme digitali ha raggiunto livelli di guardia.

Al centro della contesa troviamo il mercato brasiliano, il bacino di consumatori più grande dell’America Latina, caratterizzato da oltre 200 milioni di cittadini iper-connessi, un’adozione massiccia dei pagamenti digitali e un vero e proprio esercito di fattorini in motocicletta. Fino a poco tempo fa, il settore era dominato in modo quasi assoluto da un operatore locale: iFood.

I protagonisti dello scontro

Per comprendere la portata di questa guerra commerciale, è utile inquadrare le forze in campo:

Azienda Origine Sostenitori / Controllo Investimenti per il mercato brasiliano iFood Brasile Prosus (Paesi Bassi) 3,3 miliardi di dollari (ultimi 12 mesi) Keeta Cina Meituan Condivisi con 99 (totale 1,5 miliardi $) 99 Cina Didi (gigante del ride-hailing) Condivisi con Keeta (totale 1,5 miliardi $)

L’equilibrio si è infranto quando i colossi cinesi, Keeta e 99, forti del consolidamento sul loro mercato interno e di flussi finanziari stabili, hanno deciso di espandere le proprie operazioni a livello globale. Tuttavia, la competizione non si è limitata a sconti aggressivi e sussidi incrociati per accaparrarsi i clienti, ma è degenerata in pesanti accuse di spionaggio industriale.

La tattica dell’estrazione dei dati

Il management di iFood ha denunciato alle autorità uno sforzo coordinato per sottrarre segreti commerciali. Secondo le indagini, società di consulenza estere avrebbero agito come intermediari contattando circa 500 dipendenti di iFood tramite piattaforme professionali. L’obiettivo era offrire centinaia di dollari in cambio di interviste mirate per carpire informazioni sensibili su margini di profitto, ricavi, nuove aree di business e tecnologie proprietarie.

Non si tratta di normali indagini di mercato, ma di un tentativo sistematico di mappare le strategie del concorrente. Le indagini della polizia brasiliana hanno già portato a perquisizioni e sequestri. In un caso specifico, un ex dipendente avrebbe scaricato i dati di ben 4.900 ristoranti affiliati per inviarli a un indirizzo e-mail privato, ammettendo poi di aver ricevuto circa 1.400 dollari da una consulenza cinese in odore di vicinanza con i vertici di Meituan.

Le smentite e il quadro macroeconomico

Da parte loro, i vertici di Keeta respingono ogni accusa, affermando di rispettare i più alti standard legali. Anzi, rilanciano la palla nel campo avversario, sostenendo di essere stati a loro volta vittime di sabotaggio da parte di finti dipendenti che avrebbero disattivato gli account di alcuni ristoranti affiliati. Anche 99 si difende, ribadendo l’esistenza di un rigoroso codice di condotta interno.

Questa dinamica va ben oltre la cronaca giudiziaria e tocca i fondamenti dell’economia politica contemporanea. In questo caso l’afflusso di capitali esteri per stimolare la concorrenza può generare un effetto moltiplicatore positivo, riducendo le rendite di posizione (iFood detiene circa l’80% del mercato) e offrendo tariffe migliori a ristoratori e fattorini. L’ingresso dei cinesi è stato infatti accolto con discreto favore dal governo brasiliano, ma l’ambiente competitvo in Brasile è spesso estremo e non sempre si gioca in modo pulito.

Tuttavia, l’estrema invasività di queste app solleva interrogativi cruciali. Questi software non si limitano a mettere in contatto un cuoco e un cliente, ma estraggono un valore enorme dai dati comportamentali, mappando abitudini di consumo, logistica e flussi finanziari di un’intera nazione. Nessuno valuta che l’insieme di questi flussi informativi viene trasferito a terzi che potrebbero, nella migliore delle ipotesi, utilizzarli per finalità commerciali diverse, in quella peggiore mettere a rischio la sicurezza pubblica, dato che una piattaforma estera viene a conoscere flussi logistici e personali di molte persoen. Che succede se i dati e le abitudini di una persona politicamente rilevanti sono trasferite all’estero?

La guerra del food delivery in Brasile dimostra chiaramente che, nell’era dei dati, l’algoritmo è il vero capitale da difendere a ogni costo.