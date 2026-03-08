La guerra dei chip e il nuovo ordine tecnologico

C’è un termine che negli ultimi anni ha iniziato a comparire sempre più spesso nelle analisi economiche internazionali: polycrisis. Non indica una semplice successione di crisi, ma una situazione molto più complessa in cui shock diversi – economici, energetici, geopolitici e tecnologici – si sovrappongono e si rafforzano reciprocamente. È esattamente ciò che sta accadendo nell’economia globale.

Nel 2026 una delle dimensioni più decisive di questa policrisi è quella tecnologica. Non si tratta soltanto di innovazione o di competizione industriale tra imprese, ma di una vera ridefinizione degli equilibri di potere economico mondiale. Al centro di questa trasformazione si trova un oggetto apparentemente minuscolo ma strategicamente gigantesco: il semiconduttore, il cuore invisibile di quasi tutte le tecnologie contemporanee.

L’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa negli ultimi anni ha reso evidente un nodo strutturale che fino a poco tempo fa restava confinato agli addetti ai lavori. L’intelligenza artificiale non è soltanto software sofisticato: è soprattutto potenza di calcolo. E la potenza di calcolo dipende da chip sempre più avanzati. Per addestrare i grandi modelli di IA servono decine di migliaia di processori specializzati e infrastrutture di data center sempre più energivore e complesse.

I numeri aiutano a capire la portata del fenomeno. Il mercato globale dei semiconduttori ha ormai superato i 600 miliardi di dollari e continua a espandersi rapidamente. All’interno di questo universo, il segmento dei chip destinati all’intelligenza artificiale rappresenta oggi solo una quota minoritaria ma è quello che cresce più velocemente: secondo diverse stime vale già tra i 60 e gli 80 miliardi di dollari, con tassi di espansione superiori al 25% annuo. Se questa dinamica dovesse proseguire, entro la fine del decennio il solo comparto dei chip per l’IA potrebbe avvicinarsi ai 400 miliardi di dollari, diventando uno dei principali motori dell’intera industria dei semiconduttori.

Questa crescita impressionante si scontra però con una realtà industriale estremamente complessa. I chip più avanzati sono prodotti con tecnologie litografiche di precisione estrema – su scale di pochi nanometri – e richiedono impianti industriali dal costo vertiginoso. Costruire una singola fabbrica di semiconduttori di ultima generazione può richiedere oltre 20 miliardi di dollari di investimento. È evidente quindi perché la produzione globale sia concentrata in un numero molto limitato di poli industriali e di imprese.

È proprio questa concentrazione a trasformare i semiconduttori in un vero nodo geopolitico. Oggi oltre il 70% della produzione mondiale di chip avanzati è concentrato in Asia orientale, mentre la progettazione dei processori più sofisticati è dominata da imprese statunitensi. Anche le macchine litografiche più avanzate provengono da pochissimi fornitori occidentali. In altre parole, l’intera economia digitale globale dipende da una catena produttiva altamente specializzata e sorprendentemente fragile.

È in questo contesto che si inserisce la crescente rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Washington ha progressivamente introdotto restrizioni sempre più severe sull’esportazione di semiconduttori avanzati e, soprattutto, delle apparecchiature necessarie per produrli. L’obiettivo è chiaro: rallentare la capacità della Cina di sviluppare tecnologie di frontiera nel campo dell’intelligenza artificiale, del supercalcolo e delle applicazioni militari avanzate.

La risposta di Pechino è stata altrettanto ambiziosa. Negli ultimi anni la Cina ha mobilitato centinaia di miliardi di dollari in programmi pubblici di investimento per costruire una propria filiera nazionale dei semiconduttori e ridurre la dipendenza tecnologica dall’Occidente. Il risultato è una nuova forma di competizione strategica che molti analisti definiscono ormai apertamente una guerra fredda tecnologica.

Questa competizione si svolge su un terreno molto diverso rispetto alle rivalità geopolitiche del passato. Non si combatte con eserciti o con sanzioni tradizionali, ma con strumenti molto più sofisticati: controlli sulle esportazioni, restrizioni sugli investimenti esteri, politiche industriali aggressive e una corsa globale alla proprietà intellettuale. In gioco non c’è soltanto il primato tecnologico, ma il controllo delle infrastrutture fondamentali dell’economia digitale.

Per capire quanto questa partita sia decisiva basta osservare quanto siano ormai pervasivi i semiconduttori nella nostra economia. Un’automobile moderna può contenere oltre 1.000 chip, uno smartphone diverse decine, mentre i grandi data center che alimentano il cloud e l’intelligenza artificiale utilizzano infrastrutture composte da decine di migliaia di processori. Interrompere anche solo temporaneamente questa catena produttiva significherebbe bloccare interi settori industriali globali.

In questo scenario l’Europa appare ancora una volta in ritardo. Nonostante la retorica sull’autonomia strategica e i programmi industriali annunciati negli ultimi anni, il continente continua a dipendere in larga misura da tecnologie sviluppate altrove. Le principali piattaforme di intelligenza artificiale sono concentrate negli Stati Uniti e, in misura crescente, in Cina, mentre la produzione di semiconduttori avanzati resta dominata da poli industriali asiatici.

Il rischio è evidente: l’Europa potrebbe ritrovarsi nella posizione di semplice mercato di consumo tecnologico, senza la capacità di orientare le regole della nuova economia digitale. Ed è un rischio che riguarda non solo la competitività industriale del continente, ma anche la sua sicurezza economica e strategica.

Per gran parte del Novecento il petrolio è stato la principale materia prima geopolitica dell’economia mondiale. Oggi quel ruolo viene progressivamente assunto da un’altra risorsa strategica: la capacità di progettare e produrre tecnologie digitali avanzate. I semiconduttori sono diventati il petrolio dell’economia digitale, con una differenza fondamentale: il petrolio è una risorsa naturale, mentre i chip sono il risultato di conoscenza scientifica, capacità industriale e potere tecnologico.

Ed è proprio per questo che la guerra dei semiconduttori non è una semplice disputa commerciale. È la manifestazione più evidente di un nuovo ordine economico globale in cui chi controlla i chip e l’intelligenza artificiale controlla anche gli equilibri del potere economico.

Nel mondo della policrisi tecnologica che si sta delineando, la vera sovranità non è più soltanto monetaria o finanziaria. È sempre più sovranità tecnologica. E chi resterà indietro in questa corsa rischia di scoprirlo quando sarà ormai troppo tardi.

Antonio Maria Rinaldi