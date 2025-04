La Grecia lancia lo “Scodo d’Achille” e un imponente Programma di riarmo

Una nuova rivalità sta nascendo nel Mediterraneo. Tra le crescenti tensioni tra Israele e Turchia per la Siria, un altro Paese mediterraneo ha pianificato un massiccio aumento delle spese per la difesa.

La Grecia spenderà 25 miliardi di euro (27 miliardi di dollari) nei prossimi 12 anni nella “più drastica trasformazione nella storia delle forze armate del Paese”, ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in parlamento il 2 aprile.

“Il mondo sta cambiando ad un ritmo imprevedibile”, ha detto Mitsotakis. “Stiamo affrontando un tipo di guerra diverso da quello a cui eravamo abituati – almeno quello per cui le nostre forze armate erano preparate”.

La revisione della difesa si baserà su un sistema di difesa aerea chiamato “Scudo d’Achille”.

Il Ministro della Difesa Nikos Dendias ha dichiarato al Parlamento che la Grecia intende passare dai sistemi di difesa tradizionali a una strategia ad alta tecnologia e in rete, incentrata su sistemi missilistici mobili e dotati di intelligenza artificiale, tecnologie per droni e unità di comando avanzate.

“Quello che proponiamo è una questione esistenziale per il Paese: un cambiamento completo del nostro approccio alla difesa, un cambiamento totale della dottrina. Ci stiamo allontanando dal pensiero tradizionale secondo cui l’Egeo è difeso esclusivamente dalla flotta”, ha detto Dendias.

La spesa per la difesa della Grecia

L’aumento della spesa per la difesa previsto dalla Grecia è significativo perché arriva dopo anni di tagli alla spesa da parte di Atene per far fronte alla crisi finanziaria dal 2010 al 2018.

Il Paese è anche uno dei pochi membri della NATO, insieme a Polonia, Estonia e Lettonia, che già spende più del 3% del PIL per la difesa.

Tuttavia, la crisi finanziaria greca (2010-2018) ha costretto Atene a ridurre drasticamente i programmi di sicurezza sociale e le spese per la difesa.

Nel 2009, la Grecia ha speso 10,6 miliardi di dollari per la difesa, pari al 3,22% del suo PIL. Tuttavia, nel 2015, la spesa per la difesa della Grecia è stata tagliata di oltre la metà. Nel 2015, la Grecia ha speso solo 4,82 miliardi di dollari per la difesa, pari al 2,46% del suo PIL.

Le storiche dispute territoriali con la Turchia nel Mar Egeo e la crescente assertività di Ankara nel Mediterraneo hanno fatto sì che Atene non potesse ignorare a lungo la propria difesa. Le provocazioni fra le due parti sono periodiche.

Ora la Grecia ha annunciato un programma di riarmo di 12 anni per un valore di 27 miliardi di dollari.

Scudo di Achille

Questo è il programma più significativo dell’ambizioso programma di riarmo della Grecia. Include un sistema di difesa multistrato chiamato “Scudo di Achille”, “Achilles Shield” che mira a fornire protezione su cinque livelli: anti-missile, anti-missile balistico, anti-aereo, anti-nave, anti-sommergibile e anti-drone. Insomma un po’ di tutto, come fa lo Standard SM-6.

Questo ambizioso sistema, il cui costo previsto è di circa 2,8 miliardi di euro (3 miliardi di dollari), dovrebbe essere operativo entro il 2027.

Secondo i media greci, Atene starebbe negoziando con Israele l’acquisto del sistema difensivo. In particolare, durante il suo discorso in parlamento, il primo ministro ha menzionato Israele come partner strategico per il potenziamento delle capacità antimissile.

Ha detto che la Grecia possiede il sistema Patriot, ma la domanda attuale potrebbe liberare risorse per un nuovo sistema tra quattro o cinque anni.

“La Grecia possiede già i sistemi Patriot americani. Se dovessimo acquistarne di nuovi, il tempo di attesa sarebbe di quattro o cinque anni a causa dei vincoli di produzione. Le capacità europee sono limitate. Israele, con cui condividiamo un’alleanza strategica, potrebbe fornire queste capacità prima”, ha spiegato Mitsotakis.

Oltre a Israele, anche Francia, Italia e Norvegia sono state citate come potenziali fornitori di nuovi sistemi d’arma che potrebbero essere integrati nello scudo.

Secondo Neos Kosmos, un media locale greco, la Grecia sta prendendo attivamente in considerazione il sistema di difesa aerea BARAK (Lightning), di produzione israeliana, per sostituire i suoi S-300, ormai obsoleti, di epoca sovietica.

Il sistema BARAK è un missile terra-aria a corto raggio, progettato per la difesa da punto nave, che fornisce protezione contro aerei, missili antinave e UAV.

Germania e Finlandia sono tra gli altri Paesi europei che hanno ordinato sistemi di difesa aerea israeliani.

Tuttavia, secondo quanto riportato dai media locali, anche le aziende greche saranno coinvolte nel progetto “Scudo di Achille”, anche se la portata del loro coinvolgimento non è ancora del tutto chiara.

La scorsa settimana, il Ministro della Difesa Nikos Dendias ha dichiarato che d’ora in poi qualsiasi contratto per programmi di armamento stipulato con aziende estere dovrà prevedere una partecipazione greca del 25%.

Dendias ha sottolineato che questa revisione rappresenta un “cambiamento completo” nell’approccio alla difesa della Grecia.

Con lo “Scudo di Achille”, stiamo implementando una difesa completa e a più livelli su tutto il nostro territorio. Questo nuovo approccio sfrutta una rete sofisticata ed economica di sistemi missilistici nascosti e guidati dall’intelligenza artificiale, sotto un “comando e controllo” unificato, per contrastare le minacce provenienti da missili, aerei, droni, navi di superficie e sottomarini”.

Il nome “Scudo di Achille” si riferisce chiaramente al leggendario scudo descritto nell’Iliade di Omero.

La Turchia avvicina Israele e la Grecia

La geopolitica del Mediterraneo e dell’Asia occidentale sta subendo notevoli sconvolgimenti. La guerra tra Israele e Gaza, gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, la possibilità di una grande guerra con l’Iran e la crescente ostilità tra Israele e Turchia per l’influenza in Siria hanno trasformato la già instabile regione in una polveriera.

A ciò si aggiungono le crescenti ambizioni della Turchia di assumere un ruolo chiave nell’architettura di sicurezza europea dopo i colloqui di pace per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Nell’architettura di sicurezza europea del dopoguerra, la Turchia si considera un attore chiave grazie alla sua posizione geopolitica strategica nel Mediterraneo e ai margini del Mar Nero e alla sua appartenenza alla NATO.

La Turchia ha anche il più grande esercito permanente della NATO dopo gli Stati Uniti e in Europa dopo Russia e Ucraina.

Dopo anni di immobilismo, la Turchia ha nuovamente rilanciato la sua candidatura all’adesione all’Unione Europea, che ha già ricevuto il sostegno della Polonia.

La crescente influenza della Turchia in Europa, da un lato, e in Siria e in tutta l’Asia occidentale, dall’altro, ha reso nervosi Grecia e Israele.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan si è scagliato contro Israele domenica durante un discorso tenuto al termine delle preghiere del Ramadan.

“Abbiamo vissuto un Ramadan meraviglioso. Naturalmente, sappiamo e vediamo cosa sta accadendo in Israele. Possa Dio distruggere, distruggere l’Israele sionista”, ha detto Erdoğan.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha risposto immediatamente: “Il dittatore Erdoğan ha rivelato il suo volto antisemita. È pericoloso per la regione ma anche per il suo stesso popolo, come è stato dimostrato negli ultimi giorni”.

Dopo la Palestina, Israele e la Turchia si trovano sui lati opposti della barricata anche in Siria, dove a Damasco c’è un governo sostenuto da Ankara, mentre Israele ha occupato e aumentato la sua sfera di influenza nel sud della Siria.

Il 3 aprile, l’alleato di Erdogan ed ex vice premier Devlet Bahçeli ha dichiarato: “Coloro che minacciano la Siria e mettono gli occhi su Damasco riceveranno l’OTTOMAN SLAP di Tel Aviv e Gerusalemme!”.

Mercoledì Israele ha lanciato attacchi aerei a Damasco e, più tardi, in serata, un convoglio israeliano è caduto in un’imboscata nel sud della Siria, vicino a Dara’a.

Allo stesso modo, Grecia e Turchia condividono dispute territoriali storiche e hanno combattuto una guerra per Cipro nel 1974.

Le tensioni con la Turchia stanno avvicinando Israele e la Grecia.

All’inizio della settimana, Mitsotakis ha incontrato il suo omologo israeliano, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv. I due leader avrebbero discusso del Great Sea Interconnector, un cavo elettrico sottomarino che mira a collegare Grecia, Cipro e Israele.

Grecia e Israele fanno anche parte dell’ambizioso Corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC), che mira a collegare India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Grecia ed Europa.

Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa.

Tra l’altro, la Turchia si oppone a questo corridoio in quanto esclude Ankara, che ritiene che nessuna rotta commerciale mediterranea sia possibile senza il suo coinvolgimento.

La Grecia e la Turchia hanno anche importanti controversie legate all’esplorazione del gas nel Mar Egeo e nel Mediterraneo. Queste controversie hanno spinto Atene a incrementare le spese per la difesa, a investire in sistemi di difesa aerea all’avanguardia e a costruire alleanze con Paesi che hanno rapporti problematici con la Turchia, come Israele e l’India.

Infatti, l’aeronautica indiana ha appena partecipato all’Iniochos-25, un’esercitazione aerea multinazionale annuale condotta dall’aeronautica ellenica.

L’ultima spesa per la difesa della Grecia e l’approfondimento delle alleanze con Paesi come l’India e Israele renderanno certamente nervosa la Turchia.