La grande fuga dal dollaro: la Cina guida la corsa all’oro delle banche centrali.

La banca centrale cinese ha prolungato la sua serie di acquisti di oro per il decimo mese consecutivo ad agosto, nell’ambito di una più ampia corsa al metallo prezioso da parte delle banche centrali globali, contribuendo a partare i prezzi del metallo giallo a livelli record.

La mossa è arrivata mentre Pechino cerca di diversificare ulteriormente le sue riserve in un momento di crescenti rischi geopolitici e persistenti dubbi sulla stabilità a lungo termine delle attività garantite dal dollaro statunitense.

L’autorità di regolamentazione dei cambi cinese ha dichiarato che le riserve auree del Paese sono salite a 74,02 milioni di once alla fine di agosto, quasi 2100 tonnellate, con un aumento di 60.000 once rispetto a luglio. Questo aumento ha contribuito a spingere i futures sull’oro del Comex a 3.639,8 dollari l’oncia domenica, con un aumento del 37,9% quest’anno.

Rispetto al mese precedente, le riserve auree della Cina sono aumentate di 9,9 miliardi di dollari, raggiungendo i 253,8 miliardi di dollari ad agosto, con un incremento della loro quota sul totale delle riserve valutarie del Paese di 0,23 punti percentuali, fino a raggiungere il record del 7,64%.

Tavi Costa, macro stratega di Crescat Capital, ha pubblicato la scorsa settimana sul suo account LinkedIn che “le banche centrali estere ora detengono ufficialmente più oro che titoli del Tesoro statunitensi per la prima volta dal 1996”, definendo questo cambiamento “probabilmente l’inizio di uno dei più significativi riequilibri globali che abbiamo vissuto nella storia recente”.

Secondo il World Gold Council, le riserve auree ufficiali sono aumentate di 166 tonnellate a livello globale nel secondo trimestre, sottolineando che gli acquisti annuali hanno superato le 1.000 tonnellate per tre anni consecutivi dal 2022.

In un sondaggio condotto a giugno, il 95% delle banche centrali intervistate dal consiglio ha dichiarato di aspettarsi un aumento delle riserve auree globali nei prossimi 12 mesi – la percentuale più alta dall’inizio del sondaggio annuale nel 2019 – e il 43% ha dichiarato che aumenterà le proprie scorte.

Il consiglio ha anche affermato che la domanda globale di oro, compresi gli investimenti over-the-counter, è aumentata del 3% su base annua, raggiungendo le 1.249 tonnellate nel secondo trimestre del 2025. In termini di valore, la domanda totale è aumentata del 45%, raggiungendo i 132 miliardi di dollari.

Secondo un rapporto della Banca centrale europea pubblicato a giugno, l’oro ha superato l’euro come seconda riserva mondiale.

Il cambiamento ha subito un’accelerazione dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, quando quasi la metà delle riserve valutarie di Mosca sono state congelate dalle sanzioni occidentali, una mossa che ha sconvolto l’economia russa, ma ha anche sottolineato la vulnerabilità delle riserve in dollari statunitensi.

Da allora, molte banche centrali hanno rivalutato la sicurezza delle loro riserve, rivolgendosi all’oro come “valuta definitiva” e investimento rifugio.

Secondo un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno da Goldman Sachs Research, gli acquisti di oro da parte delle banche centrali sono quintuplicati dall’inizio della guerra e la domanda da parte dei governi dovrebbe rimanere elevata per qualche tempo, dando ai prezzi dell’oro una “spinta continua”.

Wang Qing, capo analista macroeconomico di Golden Credit Rating, ha dichiarato domenica in un’intervista al quotidiano finanziario statale Securities Times che le riserve valutarie cinesi sono attualmente a un livello “moderatamente abbondante” e dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili, con il proseguimento degli acquisti di oro che contribuisce a rafforzare la credibilità dello yuan e a creare condizioni favorevoli per la sua “cauta” internazionalizzazione.

Alla fine di agosto, ha affermato, l’oro rappresentava una quota delle riserve valutarie ufficiali della Cina inferiore alla media globale, pari a circa il 15%.

“Per ottimizzare la struttura delle riserve internazionali, in futuro sarà necessario continuare ad accumulare oro e ridurre moderatamente le disponibilità in titoli del Tesoro statunitense”, ha affermato Wang, aggiungendo che questo “comodo cuscinetto di riserva” contribuirà a mantenere il tasso di cambio dello yuan a un livello “ragionevole ed equilibrato”.

In realtà il boom nel prezzo dell’oro viene da Oriente, ma soprattutto dagli investitori privati: c’è una vera e propria corsa alla speculazione sull’oro “di carta”, cioè sui titoli rappresentativi del metallo (ETF), ma questo non può avvenire senza una copertura in metallo reale preso la borsa dell’oro di Shanghai, che sta crescendo a una velocità impressionante. A luglio le importazioni d’oro della Cina attraverso Hong Kong sonoaumentate del 126% rispetto a giugno.