La Federal Reserve taglia i tassi, ma di poco, ma ora dà più peso al Lavoro che all’Inflazione

Come da copione, la Federal Reserve ha premuto il grilletto, annunciando un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Il nuovo range si attesta così tra il 4% e il 4,25%, segnando il primo allentamento monetario dallo scorso dicembre. I mercati, che già pregustavano l’inizio di una lunga discesa, hanno esultato, ma il taglio poteva essere superiore.

Ecco il grafico con i nuovi tassi:

Il Dilemma della Stagflazione “Fatta in Casa”

La decisione arriva in un momento particolare. Da un lato, i dazi imposti dall’amministrazione Trump stanno soffiando sul fuoco dell’inflazione, un fenomeno che, in teoria, richiederebbe tassi più alti per essere raffreddato. Dall’altro, lo stesso shock commerciale, unito a timori sull’economia e al rallentamento di alcuni mercati, sta rallentando l’occupazione e creando un certo pessimismo,

Questa combinazione, un mix velenoso di stagnazione economica e inflazione, costringe la Fed a una scelta quasi impossibile tra i suoi due mandati principali: la stabilità dei prezzi e la piena occupazione. E la risposta di Jerome Powell è stata cristallina: prima vengono i posti di lavoro, anche perché proprio questi sono un problema adesso, con un rallentamento dell’occupazione.

Lo stesso Powell, nella conferenza stampa, ha ammesso la natura “insolita” della situazione, attribuendone, neanche troppo velatamente, la responsabilità alle politiche presidenziali:

“Stiamo osservando l’inflazione e prevediamo che continuerà a salire… Crediamo sia giunto il momento di riconoscere che i rischi per l’altro mandato, quello dell’occupazione, sono aumentati”.

In pratica, la Fed spera che l’aumento dei prezzi dovuto ai dazi sia un’onda anomala e passeggera, mentre il rischio di un peggioramento del mercato del lavoro è un pericolo più concreto e immediato. Un taglio definito di “gestione del rischio”, per evitare che l’equilibrio “strano” del mercato del lavoro si rompa del tutto. Certo che Powell continua a prendere delle posizione politiche che non saranno gradite a Trump.

I mercati esultano, ma il “Dot Plot” gela le Aspettative

Se la notizia del taglio ha inizialmente innescato un’ondata di ottimismo, con il Dow Jones che ha toccato nuovi massimi storici, l’entusiasmo si è presto smorzato. A gettare acqua sul fuoco è stato il cosiddetto dot plot, il grafico che riassume le previsioni dei singoli governatori della Fed sui futuri movimenti dei tassi.

E qui è arrivata la doccia fredda. Se i mercati scommettevano su una maratona di sei tagli nel prossimo anno, il dot plot, la carta che mostra le previsioni del board sull’andamento dei tassi, ha mostrato una realtà ben diversa:

Due ulteriori tagli sono previsti per il resto dell’anno in corso.

sono previsti per il resto dell’anno in corso. Soltanto un taglio aggiuntivo è mediamente previsto per tutto il 2026, contro i tre attesi dal mercato.

è mediamente previsto per tutto il 2026, contro i tre attesi dal mercato. Ancora più significativo, il gruppo più nutrito di funzionari della Fed non prevede alcun taglio per l’anno prossimo.

Questa discrepanza tra le attese del mercato e le intenzioni della banca centrale ha scatenato un’immediata volatilità, con gli indici che, dopo i picchi iniziali, hanno iniziato a oscillare nervosamente.

Il dissenso che si fa notare

A rendere il quadro ancora più complesso è l’incombente influenza politica. La riunione è stata segnata da un evento tanto significativo quanto atteso: la decisione non è stata unanime. A votare contro non è stato un governatore qualunque, ma Stephen Miran, il nuovo membro del consiglio nominato proprio da Donald Trump, la cui conferma al Senato è arrivata per un solo voto appena prima della riunione.

Miran non si è limitato a dissentire: ha spinto per un taglio ben più aggressivo, da 50 punti base. Le sue proiezioni personali indicano una vera e propria valanga di cinque tagli, per portare i tassi fino al 2,75%. Un segnale inequivocabile che la pressione della Casa Bianca per una politica monetaria ultra-espansiva è già entrata, con i piedi ben piantati, nel consiglio dei governatori.

Questo scenario si inserisce in un contesto di profonda transizione per la banca centrale. Con la posizione della governatrice Lisa Cook ancora sub iudice, il mandato a breve termine di Miran e, soprattutto, la scadenza del mandato di Powell a maggio del prossimo anno, il futuro della Fed appare più incerto e politicizzato che mai. La domanda che tormenta gli analisti non è più “se” la Fed taglierà ancora, ma come e perché lo farà, stretta tra dati economici contraddittori e un’ingerenza politica sempre più esplicita.