La Cina rallenta? Export batte le attese, ma il Surplus commerciale delude. Un segnale per l’Economia globale?

La Cina, il gigante asiatico, continua a mostrare muscoli nel commercio internazionale, ma non è tutto oro quello che luccica. A settembre 2025, i dati macroeconomici ci consegnano un quadro a tinte chiaroscure, con un export che sorprende in positivo ma un surplus commerciale che frena più del previsto. Un segnale da non sottovalutare, che potrebbe avere implicazioni ben oltre la Grande Muraglia.

Export cinese: oltre le aspettative, ma a quale prezzo?

A settembre, le esportazioni cinesi hanno registrato un’impennata dell’8,3% su base annua, raggiungendo la cifra record di 328,6 miliardi di dollari. Un dato che supera ampiamente le stime degli analisti, ferme a un più modesto +6%, e che accelera rispetto al +4,4% di agosto. Si tratta del ritmo di crescita più sostenuto da marzo, un risultato notevole ottenuto nonostante la persistente guerra dei dazi con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ecco il relativo grafico:

Come ci sono riusciti? Semplice, diversificando. Pechino ha trovato nuovi mercati di sbocco per le sue merci, compensando così il crollo del 27% delle esportazioni verso gli USA. Ecco un quadro della situazione:

Destinazione Variazione % Export (su base annua) Giappone +1,8% Corea del Sud +7,0% Taiwan +11,0% Australia +10,7% ASEAN +15,6% Unione Europea +14,2% Stati Uniti -27,0%

La fine del pollo è stata fatta dall’Europa, che è stata l’area, dopo i vicini dell’ASEAN, che ha visto un maggior incremento dell’export cinese. Fino a quando gli europei sacrificheranno la propria industria per aiutare Pechino?

Nei primi nove mesi dell’anno, l’export cinese è cresciuto complessivamente del 6,1%, per un totale di 2,78 trilioni di dollari. A trainare la crescita sono stati settori chiave come i fertilizzanti (+59,6%), i circuiti integrati (+23,3%) e le navi (+21,4%).

Importazioni in rialzo e il surplus che non t’aspetti

Anche le importazioni hanno mostrato una notevole vivacità, con un balzo del 7,4% a settembre, per un valore di 238,1 miliardi di dollari. Un dato ben al di sopra delle attese (+1,5%) e in forte accelerazione rispetto all’1,3% di agosto. Questa crescita, la più rapida dall’aprile 2024, è sostenuta da una solida domanda interna, in vista delle festività della “Golden Week”, e dai continui progetti infrastrutturali a guida statale.

Ecco il relativo grafico:

Tuttavia, è proprio qui che emerge la nota stonata: il surplus commerciale. A settembre, l’avanzo si è attestato a 90,45 miliardi di dollari, una cifra inferiore alle previsioni (98,96 miliardi) ma comunque superiore agli 81,69 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente. Sebbene l’export continui a superare l’import, questo rallentamento del surplus è un campanello d’allarme. Ecco il relativo grafico:

Un surplus commerciale inferiore alle attese, infatti, può avere diverse conseguenze:

Minore accumulo di riserve valutarie: Un avanzo commerciale più contenuto significa che la Cina accumula valuta estera a un ritmo più lento. Questo potrebbe, nel lungo periodo, ridurre la sua capacità di influenza sui mercati finanziari globali.

Un avanzo commerciale più contenuto significa che la Cina accumula valuta estera a un ritmo più lento. Questo potrebbe, nel lungo periodo, ridurre la sua capacità di influenza sui mercati finanziari globali. Pressione sulla valuta: Un surplus in calo potrebbe esercitare una pressione al ribasso sullo yuan, anche se le autorità di Pechino mantengono un rigido controllo sul tasso di cambio.

Un surplus in calo potrebbe esercitare una pressione al ribasso sullo yuan, anche se le autorità di Pechino mantengono un rigido controllo sul tasso di cambio. Riflesso di una domanda interna più forte: Se da un lato un surplus inferiore può essere un segnale di debolezza, dall’altro indica una domanda interna più robusta, un elemento positivo per il riequilibrio dell’economia cinese, tradizionalmente troppo dipendente dall’export.

Intanto, il surplus commerciale con gli Stati Uniti è salito a 22,82 miliardi di dollari, nonostante il crollo sia delle esportazioni (-27,0%) che delle importazioni (-16,1%) tra i due paesi. Un dato che la dice lunga sulla complessità delle relazioni economiche tra le due superpotenze.

In conclusione, la Cina continua a navigare a vele spiegate nel mare magnum del commercio globale, ma le correnti avverse non mancano. La capacità di Pechino di mantenere un equilibrio tra la crescita dell’export e la stabilità del surplus commerciale sarà cruciale non solo per il futuro della sua economia, ma per quella del mondo intero. Sinora l’Europa ha aiutato Pechino assorbendo sempre più produzione industriale, ma potrà continuare in eterno il proprio suicidio industriale?

Domande e Risposte