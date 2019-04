LA CINA BLOCCA GLI ORDINI DEGLI AEREI BOEING: TITOLO IN CADUTA

La Cina manda cattive notizie alla Boeing, che si fanno sentire in borsa. La China Aircraft Leasing Group Holdings, che acquista gli aerei poi concessi in leasing a diversee compagnie nazionali, ha interrotto l’acquisto di 100 Boeing 737 MAX 8 in ordine, per un valore complessivo di circa 6 miliardi di dollari. Ora questo si aggiunge alle cancellazioni degli ordini di Etiopia ed Indonesia e viene a comportare un danno consistente per le casse della società oltre che di ordini lavorativi, per cui la Boeing ha già deciso di tagliare del 20% la produzione.

La società di leasing, quotata ad Hong Kong , riemetterà gli ordini solo nel caso in cui i test di sicurezza cancelleranno i dubbi di affidabilità del mezzo. Recentemente il software MCAS è stato aggiornato, ma nel frattempo è stato trovato un malfunzionamento secondario che le autorità federali americane hanno chiesto di eliminare, e comunque ci vorrà del tempo prima che il tutto venga nuovamente certificato.

Alla notizia le azioni della società hanno subito un altro duro colo, calando di oltre il 3%.

Un calo considerevole, anche se in generale il titolo tiene, pur avendo bruciato i massimi toccati anteriormente ll’incidente di Addis Abeba. Se proseguiranno i tagli negli ordini il calo della produzione potrebbe avere degli effetti non solo sulle quotazioni della società, ma in generale anche sul Prodotto Interno Lordo degli USA.



