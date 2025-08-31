La Casa Bianca chiede all’Europa sanzioni e dazi contro l’India: ecco perché

La Casa Bianca ha chiesto alle nazioni europee di adottare sanzioni simili a quelle già imposte all’India dagli Stati Uniti, compreso il blocco totale di tutti gli acquisti di petrolio e gas da Nuova Delhi, secondo quanto riferito da fonti a India Today. La notizia è stata riportata da India Today.

L’amministrazione Trump vuole anche che l’Europa imponga dazi secondari all’India, proprio come gli Stati Uniti avevano minacciato di fare se Nuova Delhi non avesse smesso di acquistare petrolio da Mosca, hanno aggiunto.

Ciò è avvenuto mentre l’India continuava a opporsi ai dazi del 50% imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’acquisto di greggio russo, denunciando l’ipocrisia dell’Occidente e sottolineando che, mentre la Cina è il principale acquirente di petrolio russo, l’Europa ha continuato ad acquistare prodotti energetici da Mosca ed entrambe hanno evitato il “trattamento tariffario” a cui è stata sottoposta Nuova Delhi.

Gli Stati Uniti hanno accusato l’India di “alimentare” la guerra della Russia in Ucraina finanziando Mosca, poiché continua ad acquistare greggio russo.

Le fonti hanno anche affermato che alti funzionari della Casa Bianca ritengono che alcuni leader europei stiano sostenendo pubblicamente lo sforzo del presidente Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, mentre cercano silenziosamente di vanificare i progressi compiuti dietro le quinte dal vertice Trump-Putin in Alaska.

In particolare, mentre gli Stati Uniti sono stati particolarmente severi con l’India per aver, come sostiene Washington, acquistato petrolio russo e averne “tratto profitto”, la maggior parte dei paesi europei ha mantenuto il silenzio sulla questione e non ha apertamente sostenuto o contrastato la mossa tariffaria di Trump.

“I funzionari della Casa Bianca stanno perdendo la pazienza con i leader europei, che secondo loro stanno spingendo l’Ucraina a resistere per ottenere concessioni territoriali irrealistiche da parte della Russia”, ha detto una fonte di alto livello dell’Ufficio Ovale a India Today.

Si dice che gli europei stiano spingendo Zelensky a insistere per ottenere un “accordo migliore”, un approccio massimalista che ha esacerbato la guerra, sostiene la cerchia ristretta di Trump, secondo quanto riferito dalle fonti.

Un duro colpo per l’India, ma anche per Paesi Bassi e Germania

Presi singolarmente i Paesi Europei non sarebbero dei partner particolarmente importanti per l’India, ma, presi nel loro complesso, costituiscono una fetta importante dell’export indiano, di poco inferiore agli USA che, fino alle ultime sanzioni, era la principale destinazione delle esportazioni di Nuova Delhi

Se i paesi europei applicassero le stesse misure applicate da Washington oltre 1/3 dell’export Indiano sarebbe soggetto a pesanti dazi, a causa dell’importazione di petrolio russo in India. Ad essere colpiti dalla misura, e dai probabili contro dazi indiani, ci sarebbero la Germania e i Paesi Bassi, che hanno una bilancia commerciale in attivo con l’India.