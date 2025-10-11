Kim Jong-Un mostra i muscoli e soprattutto il suo ultimo ICBM. Gli Usa saranno impressionati?

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha presieduto un’importante parata militare in cui è stato presentato l’ultimo missile balistico intercontinentale della nazione, alla presenza di dignitari internazionali, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale KCNA.

La parata di venerdì sera ha commemorato l’80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea, dopo i festeggiamenti di giovedì. Tra gli ospiti stranieri a Pyongyang c’erano il premier cinese Li Qiang, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev e il leader del Partito Comunista vietnamita To Lam.

Durante la parata, la Corea del Nord ha presentato il suo avanzato missile balistico intercontinentale Hwasong-20, che la KCNA ha definito il “più potente sistema d’arma strategico nucleare” della nazione.

Sebbene la serie di missili balistici intercontinentali Hwasong fornisca alla Corea del Nord la capacità teorica di colpire qualsiasi punto degli Stati Uniti, gli esperti rimangono incerti sulla sua precisione di guida e sulla capacità della sua testata di sopravvivere al rientro nell’atmosfera.

“L’Hwasong-20 rappresenta, per il momento, l’apoteosi delle ambizioni della Corea del Nord in termini di capacità di lancio nucleare a lungo raggio. Dovremmo aspettarci di vedere il sistema testato prima della fine di quest’anno”, ha affermato Ankit Panda della Carnegie Endowment for International Peace con sede negli Stati Uniti.

“Il sistema è probabilmente progettato per il lancio di testate multiple… Le testate multiple aumenteranno lo stress sui sistemi di difesa missilistica statunitensi esistenti e rafforzeranno ciò che Kim ritiene necessario per ottenere effetti deterrenti significativi contro Washington”. Il Missile a combustibile solido ha una gittata di 15.000 km, capacità MIRV, lanciabile con un preavviso relativamente breve.

La parata ha visto l’esibizione inaugurale dell’imponente missile Hwasong-20, montato su un imponente camion lanciatore a 11 assi. L’esistenza di questa nuova arma è stata rivelata solo di recente, in seguito al test della Corea del Nord di un motore a razzo avanzato a combustibile solido sviluppato appositamente per i futuri missili balistici intercontinentali. Secondo i media statali, questo motore, costruito utilizzando la tecnologia della fibra di carbonio, offre una potenza superiore rispetto ai suoi predecessori.

Nel suo discorso durante la parata, Kim ha offerto “caloroso incoraggiamento” alle truppe nordcoreane che prestano servizio all’estero, in particolare nella guerra russa in Ucraina, sottolineando che il loro eroismo si estenderà oltre la difesa nazionale fino agli “avamposti della costruzione socialista”, secondo la KCNA.

“Il nostro esercito dovrebbe continuare a crescere fino a diventare un’entità invincibile in grado di distruggere tutte le minacce”, ha dichiarato Kim.

Venerdì Kim ha anche incontrato Medvedev, il quale ha osservato che i soldati nordcoreani che combattono per la Russia in Ucraina dimostrano la fiducia tra le loro nazioni. Kim ha espresso il desiderio di rafforzare la cooperazione con la Russia e di impegnarsi in diversi scambi per raggiungere obiettivi comuni, secondo quanto riportato dalla KCNA.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto un incontro con To Lam, segretario generale del Partito Comunista Vietnamita, durante la visita di quest’ultimo a Pyongyang. La visita ha coinciso con le celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea (WPK), al potere nella Corea del Nord.

La Corea del Nord ha recentemente testato numerosi missili balistici intercontinentali in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti, compresi modelli avanzati dotati di propellenti solidi. Questi missili a combustibile solido offrono vantaggi tattici significativi rispetto alle precedenti armi a combustibile liquido della Corea del Nord, in quanto sono più mobili, più facili da nascondere e possono essere dispiegati più rapidamente.