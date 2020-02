ITALIA, UNICO PAESE AL MONDO CON LA DOPPIA TASSA SULLA PLASTICA. Intervento di Massimo Garavaglia

L’Italia presto avrà un altro record, ben poco invidiabile: sarà l’unico paese al mondo con due diverse tasse sulla plastica.

Come sottolinea Massimo Garavaglia in un suo intervento in Parlamento, l’Italia applica già una tassa di €0,50 al chilo sulle materie prime necessarie alla produzione di bottiglie ed altri imballi in materiale plastico. A questa tassa Si aggiungerà un’altra imposta pari ad €1 per ogni kg di plastica che non verrà riciclata.

Quindi, grazie ad un governo che voleva apparire più realista del re, oppure più verde di un ecologista, i consumatori Italiani avranno il dubbio piacere di vedere i propri acquisti caricati di imposte due volte. Un colossale errore, se non addirittura un vero e proprio furto, che verrà a pesare duramente sulle tasse dei consumatori. In pratica il governo non avrà aumentato l’IVA, ma avrà ottenuto lo stesso effetto sul costo della spesa dei consumatori.

Tra l’altro queste imposte vengono a pesare su un settore che ci vede comunque ancora all’avanguardia industriale. Regioni come l’Emilia Romagna pagheranno molto salato il costo di questa tassa, anche sottoforma di calo di commesse e di perdita di posti di lavoro.

