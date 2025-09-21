Italia in prima linea per un controllo europeo più forte sui mercati crypto

Il dibattito sulle criptovalute è ormai entrato a pieno titolo nell’agenda politica europea. L’Italia, insieme alla Francia e all’Austria, ha chiesto più poteri di controllo a livello comunitario. Non si parla solo di leggi, ma di tutelare la fiducia dei risparmiatori in un settore che corre veloce e non sempre è trasparente.

Il regolamento MiCA, nato per mettere ordine, mostra già le prime difficoltà: ogni Paese lo interpreta a modo suo e questo crea squilibri. È qui che arriva la proposta italiana: regole uguali per tutti, senza scorciatoie per chi cerca la via più facile.

Il ruolo dell’Italia

La Consob da tempo segnala la necessità di regole più chiare e condivise in Europa. Con MiCA si è fatto un passo avanti, ma secondo l’Italia c’è ancora strada da fare. L’idea è che la vigilanza sui grandi operatori passi direttamente all’ESMA, per avere controlli uniformi in tutto il continente. Perché è importante? In Italia cresce ogni anno l’interesse per il digitale e per le criptovalute. Non ci sono solo grandi piattaforme internazionali, ma anche tante startup locali che portano idee nuove.

È un segnale che il settore non è più una nicchia, ma sta diventando parte integrante dell’economia. Lo vediamo chiaramente con la nascita continua di nuove criptovalute, spesso pensate per semplificare i pagamenti, favorire scambi più rapidi o creare comunità digitali attive. Questo fermento è la prova che l’Italia non rimane a guardare: investitori e imprese cercano di cogliere le opportunità di un mercato giovane, in movimento e ricco di possibilità. Proprio per questo diventa fondamentale avere regole comuni che non blocchino la creatività, ma che aiutino a distinguere e sostenere i progetti seri e di valore.

Un fronte comune europeo

Accanto all’Italia, anche Francia e Austria hanno insistito sullo stesso punto: non si può permettere che ogni Paese applichi il regolamento MiCA a modo suo. Se le regole cambiano da confine a confine, diventa troppo facile per le piattaforme scegliere dove operare in base a chi controlla meno.

Le autorità di Roma, Parigi e Vienna chiedono quindi più poteri all’Europa, così da avere una vigilanza uguale per tutti. Non parliamo di dettagli tecnici, ma di cose concrete: ad esempio, controlli più severi sulle società estere che offrono servizi a cittadini europei. Basta pensare al caso di Binance, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare indagini e restrizioni in diversi Paesi, tra cui proprio la Francia. Situazioni di questo tipo mostrano quanto sia fragile il sistema se manca una linea comune.

Un equilibrio da trovare

L’Italia ha un motivo in più per spingere in questa direzione. Da un lato, c’è la voglia di non restare indietro e di favorire lo sviluppo tecnologico. Dall’altro, c’è la consapevolezza che senza regole chiare il mercato non può maturare. Ecco perché Roma insiste per un intervento europeo più deciso. Non si tratta di centralizzare il potere, ma di creare un quadro coerente. Innovazione e regolamentazione, due poli che devono convivere. Con questo equilibrio, l’Europa può muoversi in modo coordinato, offrendo ai cittadini maggiore sicurezza e opportunità grazie a strumenti comuni e regole condivise.