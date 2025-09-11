Iraq e Oman: un nuovo oleodotto per aggirare le tensioni del Golfo Persico?

L’Iraq ha in programma di costruire un oleodotto verso l’Oman, poiché il secondo produttore dell’OPEC cerca di aumentare le esportazioni e diversificare le rotte di esportazione del suo greggio dal Medio Oriente.

L’Iraq e l’Oman hanno raggiunto un accordo preliminare per la costruzione di un oleodotto dall’Iraq al porto di Duqm, sul Golfo di Oman, ha dichiarato giovedì Ali Nizar, direttore generale della compagnia petrolifera statale irachena SOMO, a Shafaq News .

Il progetto deve ancora definire il percorso del futuro oleodotto Iraq-Oman. I due paesi stanno discutendo se realizzare un oleodotto offshore nel Golfo o un oleodotto onshore, che richiederà accordi di transito con i paesi lungo il percorso dell’oleodotto, ha dichiarato Nizar a Shafaq News.

Tuttavia, la prima fase del progetto è stata concordata: si tratta della costruzione di serbatoi di stoccaggio con una capacità totale di 10 milioni di barili nel porto di Duqm in Oman. Questa capacità potrebbe essere aumentata se necessario, ma è già notevolissima.

Fino a quando non sarà costruito e messo in servizio un oleodotto vero e proprio, l’Iraq prevede di trasportare il greggio con navi cisterna ai siti di stoccaggio, ha dichiarato il capo della SOMO a Shafaq News.

L’Iraq e l’Oman hanno appena ribadito la loro cooperazione economica ed energetica durante la visita ufficiale di due giorni del primo ministro iracheno Mohammed Shia’ Al Sudani nel Sultanato dell’Oman la scorsa settimana.

Durante la visita, Al Sudani ha avuto un incontro con il sovrano dell’Oman, il sultano Haitham bin Tarik, e ha firmato una dozzina di accordi bilaterali, tra cui quello sulla cooperazione energetica.

Attualmente, la maggior parte del greggio iracheno viene esportato dal porto meridionale di Bassora sul Golfo Persico. Le esportazioni dai giacimenti settentrionali nella regione semiautonoma del Kurdistan rimangono bloccate , due anni e mezzo dopo che una disputa su chi avesse l’autorità sulle esportazioni ha interrotto queste ultime attraverso un oleodotto verso il porto turco di Ceyhan sul Mediterraneo.

All’inizio di questa settimana, Nizar della SOMO ha dichiarato a Bloomberg che la società statale di commercializzazione del petrolio è in trattativa con Exxon per potenziali siti di stoccaggio del greggio vicini ai mercati di domanda in Asia, Stati Uniti ed Europa.

Per l’Iraq, la diversificazione delle esportazioni e lo stoccaggio al di fuori del Medio Oriente sarebbero in linea con il suo piano di aumentare la capacità di produzione di petrolio a oltre 6 milioni di barili al giorno (bpd) entro il 2029, rispetto agli attuali 4,5 milioni di bpd. Inoltre un’infrastruttura come un oleodotto che percorresse tutta la Penisola Arabica da Nord a SUd permetterebbe anche al Kuwait di poter esportare petrolio senza il rischio rappresentato dalla turbolenza politica del Golfo Persico.